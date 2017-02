Flere biler brutt opp og skadet i Fossegrenda

Saken oppdateres.

- Det dreier seg om i hvert fall tre biler, muligens flere. Vi har fått flere meldinger siden første gang vi var der, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Den første meldingen om innbrudd i Gamle Leirvegen kom inn klokken 06.50. Etter å ha dratt fra stedet, ble politiet nok en gang varslet om en bil med synlige skader.

Sikret DNA-spor

Alle bilene står inne i et større parkeringsanlegg.

- Bileieren oppdaget skadeverk, men gjorde ikke noe med bilen før politipatruljen kom. Vi vet ikke hva som eventuelt er stjålet.

Politibetjent Trine Husby jobbet onsdag morgen med å sikre spor på stedet.

- Fra den første bilen var det borttatt lommebok, dyre solbriller og portåpner til garasjeanlegget. Noen hadde også vært inne i nabobilen og rotet rundt, men den sto ulåst, så der var det ingen skader, sier hun.

I umiddelbar nærhet fant politiet to andre biler med synlige skader.

- Nå har vi sikret DNA-spor fra fingeravtrykk som vi håper vi får treff på. Vi har en teori om at noen har kommet seg inn gjennom en ulåst dør, og så brutt opp enda ei dør for å komme seg inn i kjelleren.

Må gjøre strakstiltak

Marvill Hågensen sitter i styret i sameiet Hornebergtunet leiligheter. Hun er blant beboerne som har hatt innbrudd i bilen sin.

- Jeg fikk melding fra styrelederen og gikk selv ned for å sjekke bilen min. Da så jeg at bakluka var brutt opp og at noen hadde vært inne i bagasjerommet, men der har jeg ingenting av verdi.

Hun sier at styret nå må gjøre strakstiltak siden en portåpner er på avveie.

- Det er utrivelig at man ikke får ha tingene sine i fred, når det lusker folk rundt om natta og tar seg inn. Nå er vi nødt til enten å installere overvåkningskamera eller gjøre innstramminger i hvordan man kommer seg inn, sier Hågensen.