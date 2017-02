Her ligger årets første cruiseskip til kai i Trondheim

Saken oppdateres.

Det tyske cruiserederiet Aidas cruisebåt Aidacara besøker i Trondheim for første gang. Rundt midnatt natt til onsdag la skipet til kai i Ila, og der skal det ligge til onsdag klokken 14.00.

Anløpet markerer starten på cruisesesongen 2017 i Trondheim. Totalt skal 28 ulike cruiseskip avlegge tilsammen 58 besøk i trønderhovedstaden i 2017, ifølge en oversikt fra Trondheim havn.

- Positivt for byen og handelsnæringen

Vanligvis starter ikke cruisesongen før på vårparten, og cruisekoordinator Fabiola Torp Herfjord i Trondheim havn er godt fornøyd med en tidlig start på sesongen.

- Det er fantastisk å kunne ha cruiseturister i byen også på vinteren. Det betyr at vi har cruiseturister her hele året, og det er positivt for byen og handelsnæringen, sier Torp Herfjord.

Kommer før planlagt

Ifølge nettsiden til Trondheim havn skulle Aidacara egentlig ha ankommet Trondheim først onsdag morgen. Tirsdag kveld ble det imidlertid meldt om forandring i planene.

- Aidacara har meldt ankomst litt tidligere, sier Fabiola Torp Herfjord.

«Operasjonelle årsaker» skal ha blitt er oppgitt som grunn for ønske om tidlig ankomst til Trondheim havn, men Torp Herfjord er ikke kjent med hva dette innebærer helt konkret.

Aidacara skal ligge til kai ved Ila pir til klokken 14.00 onsdag. Skipet ankommer Trondheim etter å ha besøkt Stortland og det skal videre til Bergen etter Trondheimsvisitten.

Dobbelt så stor som hurtigruta

Aidacara seiler under italiensk flagg og ble bygget i 1996. Skipet er på 38 557 bruttotonn, det innebærer at det er litt over dobbelt så stort som de største hurtigruteskipene, men langt mindre enn det største cruiseskipet som besøker Trondheim i år. Største cruiseskip på Trondheimsbesøk i år er Costa Pacifica som er på 114 425 bruttotonn.

