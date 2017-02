Dette er vinnerlaget fra Strinda

Saken oppdateres.

Skoleelevene vant med en treretters meny til alle konkurrentene måtte lage mat med en del faste ingredienser. Til forrett skulle de lage mat med ingrediensene reinsdyr, rødbeter og rømme. Til hovedrett skulle det være sei, fløte og smør og til dessert valrona-sjokolade og kefir. (Les vinnermenyen nederst i saken.)

- De gjorde en eksemplarisk jobb, sier Øyvind Skogsholm Hansen i Tine som var en av dommerne. Han bor i Trondheim og er kry av innsatsen til laget fra Strinda. Det var en nesten enstemming dommerjury som mente at Strindaelevene var de aller beste.

- De leverte best, sier dommeren.

God planlegging og gjennomføring

Juryen mener nivået var høyt under årets finale, som ifølge arrangøren er et av høydepunktene for landets kokk- og servitørelever landet over.

- Laget som vant var best totalt sett og leverte godt i planlegging og gjennomføring, sier hoveddommer Jostein Medhus i en pressemelding. Han legger til at det var jevnt i toppen, og at det var de små nyansene som avgjorde at elevene fra Strinda vant.

- Samarbeidet i teamet var godt, og kommunikasjonen mellom kjøkken og servitør fungerte bra.

Du kan lese mer om vinnerlaget her .

To kokker og en servitør

På alle lagene var det to kokkeelever og en servitør. Fra Strinda deltok kokkene Martin Bergvin og Lars Hamnes. Servitør var Vegard Brevik.

Coachen deres har vært Odd Ivar Jørgensen.

På plassene bak Strinda i den nasjonale konkurransen kom et lag fra Rauma videregående skole på andre og Åssiden videregående skole på tredje plass.

Vinnermenyen:

Forrett:

Minuttstekt reinesdyrplomme

Salat av beter, vårløk og frise

Potetsticks, ponzuvinaigrette og syrlig rømme

Hovedrett:

«Seibiff med løk»

Pannestekt seirygg

Brunet, syltet og fritert løk

Potetkrokett med seibuk

Kremet saus av stekt sei

Dessert:

Sjokolade og kefir cremeaux

Solbær marengs

Solbær sorbet

Kefir sponge

Solbærsirup og karamel