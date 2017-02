To innbruddsforsøk på tre dager

Saken oppdateres.

Nå advarer hun andre bileiere i Ila-området at tyver er på ferde nattestid.

- Torsdag formiddag oppdaget jeg det første innbruddsforsøket. Det var skader på bilen, men tyven hadde ikke klart å komme seg inn, forteller hun til Adresseavisen.

Bilen sto da parkert på en privat parkeringsplass ute.

- Det var ikke skader på noen av de andre bilene som sto parkert i nærheten, kun min, sier hun.

Nytt forsøk

Alexandra Jarna politianmelde innbruddsforsøket samme dag.

- Jeg tok ikke sjansen på å parkere ute natt til fredag. Da sto bilen i garasjen, sier hun.

Natt til lørdag tok hun igjen sjansen.

- Lørdag morgen oppdaget jeg et nytt innbruddsforsøk. Denne gangen var skadene mye større, men helle rikke denne gangen hadde tyven klart å åpne døra, sier hun.

Følt seg trygg

Jarna forteller hun har bodd i Ila i tre år. Hun har aldri opplevd noe lignende.

- Jeg har alltid følt meg trygg her. At dette har skjedd er helt nytt for meg. Jeg er veldig overrasket, sier hun.

Krimvakta var lørdag ikke kjent med at det hadde vært en økning i anmeldte bilinnbrudd i området.