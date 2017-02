Saken oppdateres.

Adresseavisen 27. februar 1997:

Her er alt over

«Se nøye på ansiktet til Ljubov Egorova. Hun viser ikke med en eneste mine eller et tegn at hun er glad. Risikoen for å blir tatt i dopingtest overdøvet gleden ved å vinne jaktstarten. Bengt Erik Bengtsson, leder for nordiske disipliner i FIS, støtter denne teorien. Han er langrennssportens fremste ambassadør. Hver gang Egorova har vært på seierspallen, det er 42 ganger, har Bengtsson stått i nærheten og gitt henne en dult i siden for å få frem et smil. Da hun sto på seierspallen i Trondheim, lykkes ikke dette trikset. - Denne gangen var ikke Egorova spesielt glad, for å si det mildt, sier Bengtsson. Dette var så påfallende at Bengtsson reagerte på det. Bengtsson er russernes gode fe. Han må ofte trå støttende til når de får visumproblemer og lignende. Elena Välbe ga Bengtsson hele æren for at hun i det hele tatt fikk reise til prøve-OL i Nagano. Ingen kjenner det russiske langrennslaget bedre.

Bengtsson forteller at den russiske troppen tok dopingsaken veldig tungt. De var gråtkvalte da saken ble kjent. Kvinnetrener Grusjin var en av dem som tok det aller tyngst. Russerne har ryddet opp i bruken av dopingmiddelet bromantan. Det tror ihvert fall Bengtsson. Forklaringen på at Ljubov Egorova er den eneste som ble sittende i dopingjegernes garn kan være at hun står på siden av det russiske landslaget. Egorova har en privat trener hjemme i St. Petersburg som har stor innflytelse over henne. Denne sesongen har hun ikke klart å komme tilbake til gammelt godt nivå på grunn av operasjoner og sykdom som ødela mye av sesongforberedelsene».

