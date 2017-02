Lastebil skled inn i hage

Saken oppdateres.

Det melder politiet i Trøndelag på Twitter mandag ettermiddag.

Hendelsen skal ha skjedd i Åsbakken på Bakkaunet i Trondheim. Ingen er skadd og bilberging er bestilt.

Også tidligere i vinter skjedde en lignende hendelse i samme bakke , da sjåføren av en lastebil mistet kontrollen på kjøretøyet og skled inn i en hage.

Hendelsen i romjula opprørte naboene , som vurderte å sende et brev til Trondheim kommune for å høre om det er mulig å gjøre om Åsbakken til ei gate med gjennomkjøring forbudt på vinters tid.

- Det er livsfarlig at tyngre kjøretøy bruker denne veien når det er glatt. Det er unger som leker her, og de har ingen rømningsvei om de blir klemt inn mot et gjerde. Vi er bekymret for at noen skal bli skadd, sa beboer Erlend Øien.