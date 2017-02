Sjåføren: - Jeg hadde hjertet i halsen og 150 i puls

Saken oppdateres.

Det var politiet i Trøndelag som meldte om utforkjøringen på Twitter mandag ettermiddag.

Hendelsen skjedde i Åsbakken på Bakkaunet i Trondheim. Mange barn passerer i denne veien, men til alt hell ble ingen skadd i hendelsen.

Hadde hjertet i halsen

Her forteller sjåføren i den 30 tonn tunge betongbilen hva som skjedde:

- Jeg var nesten på toppen av bakken, like ved det punktet hvor jeg skulle svinge av. Jeg innså at det var umulig, og i neste sekund begynte bilen å skli bakover.

Sjåføren så etter sand på veien som kunne hjelpe ham å få stoppet bilen, men fant ingen hjelp.

- Jeg hadde hjertet i halsen og 150 i puls. Jeg så etter sand som kunne hjelpe meg å stoppe bilen.

I ettertid ser jeg at jeg skulle ha kommet ovenfra og kjørt ned bakken i stedet for å prøve å kjøre opp.

- Uansvarlig uten kjetting

Stein Børre Torp bor i Åsbakken og har opplevd å få gjerdet sitt nedkjørt tre ganger.

- Jeg mener det er uansvarlig å legge av gårde opp her med en tung bil uten kjetting, når du ser hvordan føret er. Det er ikke mange uker siden vi hadde tilsvarende uhell i bakken, og jeg mener prosjektansvarlige burde ha varslet firmaet som eier betongbilen om vanskelige kjøreforhold.

Han ønsker likevel ikke å gå så langt som å forby gjennomgangstrafikk.

- Det er greit å kjøre for vanlig trafikk, men tung anleggstrafikk krever at man må sko seg etter forholdene. Jeg synes ikke vi kan stenge for anleggstrafikk her, heller. Folk må jo få lov til å bygge ut, sier han.

- Hva med barna som har skoleveien sin her?

- Alle må ta hensyn til at dette er et boligområde og skolevei for mange barn. Jeg så betongbilen passere meg, den hadde ikke høy hastighet, men det er trange gater her og mange barn i området. Det må man ta høyde for når man har et byggeprosjekt her, sier Torp.

Skled inn i hage i romjula

Også tidligere i vinter skjedde en lignende hendelse i samme bakke , da sjåføren av en lastebil mistet kontrollen på kjøretøyet og skled inn i en hage.

Hendelsen i romjula opprørte naboene , som vurderte å sende et brev til Trondheim kommune for å høre om det er mulig å gjøre om Åsbakken til ei gate med gjennomkjøring forbudt på vinters tid.

- Det er livsfarlig at tyngre kjøretøy bruker denne veien når det er glatt. Det er unger som leker her, og de har ingen rømningsvei om de blir klemt inn mot et gjerde. Vi er bekymret for at noen skal bli skadd, sa beboer Erlend Øien.