Trøndersk politi stoppet transport med stjålne BMW-deler på svenskegrensen

Saken oppdateres.

En sjåfør, som kjørte for et lovlig transportselskap, er også fengslet og siktet for heleri i forbindelse med saken. Transporten med stjålne bildeler fra Trøndelag ble stanset på Meråker tollstasjon ved Storlien grenseovergang den 15. november i fjor.

266 BMW-er brutt opp

Bildeler fra i alt 17 biler var gjemt i en kassebil av merket Mercedes Sprinter.

- I bilen ble det funnet gods som stammet fra alle forholdene i Bergen og i Trøndelag: 17 ratt og en del navigasjonsenheter, kontrollpaneler og styringsenheter, opplyser politioverbetjent Stig Vasbø.

Vasbø leder etterretnings- og vinningsavsnittet ved Majorstua politistasjon, og har koordinerende ansvar for BMW-innbruddene i Norge. I alt ble 266 BMW-er brutt opp og ribbet for bildeler landet over. Det var TV2s Åsted Norge som først omtalte beslaget.

- Sto og ventet

Det var i oktober og november i fjor at BMW-tyvene slo til mot flere biler i Trondheim . Totalt ble det registrert 13 bilinnbrudd og tre innbruddsforsøk.

Politiet nedsatte en etterforskningsgruppe som inkluderte det såkalte MVK-teamet. MVK er forkortelsen for mobile vinningskriminelle, og teamets hovedfokus er å avdekke og forebygge kriminalitet begått av tilreisende, utenlandske vinningsforbrytere.

- Vi startet en bred etterforskning og fikk mange gode tips fra publikum, som gjorde at vi kunne snevre etterforskningen. Vi kom som følge av dette frem til et kjøretøy, som igjen gjorde at vi kunne gjøre pågripelsen ved Storlien. Vi sto og ventet når han kom kjørende, sier Atle Lothe Pedersen, etterforsker ved MVK-teamet.

Den litauiske sjåføren av transporten har sittet varetektsfengslet siden november. Først i Trondheim - før han senere ble han overflyttet til Oslo.

- Det er rett og slett et vanlig transportselskap som fraktet ulovlig gods, sier Vasbø.

- Var selskapet klar over at tyvegods ble fraktet i bilen?

- Det vet jeg ikke. I dette tilfellet mener vi iallfall at sjåføren var veldig klar over det, sier Vasbø.

To menn fra Litauen

Politiet i Trondheim identifiserte også, som følge av etterforskningen, to menn som de mener står bak BMW-innbruddene i Trondheim.

- To menn fra Litauen opererte i Trondheim og Bergen. Én av dem er pågrepet og sitter varetektsfengslet i Oslo nå. Den andre er etterlyst, og befinner seg sannsynligvis i Litauen. Politiet har hatt både utøvere og transportørledd under oppsikt en god stund, sier Stig Vasbø.

Lothe Pedersen opplyser at politiet ventet med å foreta pågripelser av taktiske årsaker.

- Den ene ble pågrepet i Sverige og er utlevert til Norge, sier han.

Totalt åtte menn er hittil pågrepet i Norge i forbindelse med BMW-innbruddsbølgen. Fem menn er pågrepet i Litauen, og fem menn, som politiet kjenner identiteten til og mener er knyttet til saken, er fortsatt på frifot. Av dem er altså en av de to innbruddstyvene fra Trøndelag. Alle de pågrepne kommer fra Litauen. Tidligere har politiet opplyst at BMW-tyvene i Norge opererte i grupper på to og to.

- God oversikt

Vasbø sier at politiet nå har oversikt over alle bildelene som stammer fra innbruddene i Trondheim og Bergen.

Også i Litauen har politiet gjort store beslag. De har funnet bildeler fra hele Europa på et stort lager i Vilnius, og flere av delene er sporet tilbake til innbrudd i Norge.

- Nå har vi veldig god oversikt. Vi har samarbeidet tett med både utenlandsk politi og andre politidistrikt i Norge. Trøndelag politidistrikt skal ha mye av æren for det gode arbeidet som er gjort der. Samarbeidet er helt avgjørende for at vi skal få tatt utøvere, transportører og bakmennene, sier Vasbø. Han mener at det er viktig å ha en spesialenhet som koordinerer arbeidet.

- Vi kommer fortsatt til å ha dette fokuset. Problemet er nok ikke løst ennå. Selv om vi tar veldig mange, kommer det nye til, noe vi blant annet har sett i Sverige, sier politioverbetjenten.

Til TV2 sier Vasbø at tyvene gjør mange tiltak for å unngå å bli tatt av politiet. Blant annet rekognoserer de før de slår til, de har bildelene svært kort tid i bilen før de legger tyvegodset i depoter. Så plukkes bildelene opp av andre og fraktes ut av landet.

- Det er ingen tvil om at dette er veldig godt organiserte kriminelle. Vi kaller dem «soldater». De kommer til Norge med et tydelig mål på hva de skal ta, og hvordan de skal gjøre det. Vi har avslørt at de er sendt hit av bakmenn i Litauen, sier Stig Vasbø til TV2.