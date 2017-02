Væpnet politi rykket ut etter melding om fallulykke i Ila

Saken oppdateres.

Politiet meldte om en fallulykke i Ila i Trondheim klokka 12.46, og væpnede politistyrker rykket ut.

«Grunnet spesielle omstendigheter tar vi oss inn i en leilighet på stedet, for nærmere undersøkelser», skrev politiet videre på Twitter.

Erik Bang Danielsen, politiets innsatsleder på stedet, opplyser at de første meldingene gikk ut på at en person hadde falt ut fra et vindu i fjerde etasje i en bygård.

- Det viste seg at det heldigvis var snakk om et fall fra andre etasje. Vi fryktet at det var flere involverte og en trusselsituasjon. Men det viste seg at det ikke var flere involverte enn vedkommende som falt ut fra andre etasje – sin egen leilighet, sier innsatslederen.

- Hvordan gikk det med vedkommende?

- Vedkommende er lettere skadd, og blir tatt med til legevakt for helsesjekk og vurdert for ytterligere bistand både psykisk og fysisk, sier Bang Danielsen.

Adresseavisen var til stede da væpnet politi klatret inn i en leilighet med stige.

- Hvorfor tok bevæpnet politi seg inn i leiligheten?

- Det skyldtes utgangspunktet i de første meldingene - fall fra fjerde etasje og en trusselsituasjon om at vedkommende på dramatisk vis flyktet fra leiligheten. Nå har vi vært inne og undersøkt leiligheten og det er ingen andre involvert i hendelsen, slik vi konkluderer nå.