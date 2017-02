Da Statens vegvesen stoppet bilen, ramlet bremseklossen ut

Saken oppdateres.

Lastebilen ble stanset på Sandmoen i Trondheim av utekontrollgruppa til Statens vegvesen natt til tirsdag. Den fikk bruksforbud på stedet.

Det viste seg at den norskregistrerte lastebilen hadde en alvorlig bremsefeil. Bremseklossen var utslitt og ramlet ut.

- Hvor vanlig er det at dere ser dette?

- Det er ikke så ofte at vi ser at bremseklossen faller ut, men det hender. Det har en kraftig innvirkning på bremsevnen til hjulet. Heldigvis var det bremser på de andre hjulene, men en slik bil skulle ikke vært på veien, men på verksted for lenge siden, sier Jan Ivar Moen, leder for utekontrollgruppa til Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.

LES OGSÅ: Fant omfattende bremsefeil på svensk trailer

En del andre tungbiler fikk også anmerkninger i kontrollen.

Blant annet fikk en sjåfør et bombrikkegebyr på 8000 kroner.

LES OGSÅ: -Ekstremt trafikkfarlig

Et vogntog fra Hviterussland stanset ikke for kontroll, men ble innhentet. Det viste seg at det manglet parkeringsbrems.

- Sjåføren blir anmeldt både for å ha unndratt seg kontroll og for å ikke ha parkeringsbrems, sier Moen.

LES OGSÅ: Varebilen hadde 1330 kilo overlast av frukt og bær

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .

Adressa.no har mottatt mange tips og bilder av usikret, farlig eller merkelig last på midtnorske veier. Send dine tips til webred@adresseavisen.no og les et utvalg av tidligere artikler her:

LES OGSÅ: Her forsvinner skiltene i en fei

LES OGSÅ: Holdt fast madrass på taket mens han kjørte: - Livsfarlig

LES OGSÅ: Latskapen til denne sjåføren endte med anmeldelse

LES OGSÅ: - De kommer seilende, de er livsfarlige

LES OGSÅ: Vegvesenet ville ikke anbefalt denne fraktemetoden av elbilen

LES MER: Kari kjørte bak denne bilen i flere kilometer

LES MER: Dette polske vogntoget ga inspektørene hakeslepp

LES MER: Dette vogntoget hadde tre tonn for mye last på høyre side

LES MER: Stoppet bremseløst vogntog på 40 tonn i Verdal

LES MER: - Dum og dummere

LES MER: - Dette er livsfarlig

LES MER: Sjekk det lastestativet!

LES MER: - Vi fikk hakeslepp

LES MER: Hoppekonge på veien

LES MER: Hoppet over noen trafikkregler

LES MER: «Er det mulig?»

LES MER: Statens vegvesens skrekkbilder

LES MER: - Rett og slett hårreisende

LES MER: Drivende galskap

LES MER: Lettvint blir livsfarlig

LES MER: Hårball på tur

LES MER: Hadde sofa, madrass, vaskemaskin, dyne og Kunnskapsforlagets Store Verdensatlas på taket

LES MER: Kjørte lastebil med lastebil på planet

LES MER: Tok flaggstanga på taket

LES MER: - Fryktet at sekkene skulle fly av