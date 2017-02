- Dette er fjerde uhell med større biler siden desember

Saken oppdateres.

Det var litt før klokken 15.00 mandag formiddag, at betongbilen på 30 tonn mistet veggrepet på toppen av Åsbakken på Bakkaunet i Trondheim. Sjåføren så etter sand som kunne bremse bilen, men kunne lite gjøre. Etter noen nervepirrende sekunder endte bilen ferden i hagen til Erlend Øien.

Hjertet i halsen

- Jeg var nesten på toppen av bakken, like ved det punktet hvor jeg skulle svinge av. Jeg innså at det var umulig å svingte, og i neste sekund begynte bilen å skli bakover, forteller sjåføren.

- Jeg hadde hjertet i halsen og 150 i puls. I ettertid ser jeg at jeg skulle ha kommet ovenfra og kjørt ned bakken i stedet for å prøve å kjøre opp, forsetter han.

- Livsfarlig

Erlend Øien bor i Åsbakken og vil ha slutt på tung transport i den trange bakken på vinters tid. Siden desember i fjor har han vært vitne til fire utforkjøringer med større biler.

- Denne gangen kom sønnen min bare et par minutter etter at betongbilen kjørte ned i hagen min. Jeg tør nesten ikke tenke på følgende hvis han hadde stått på gårdsplassen, sier Øien.

Han forteller at alle bilene som har kjørt ut av veien på glatta, har vært tilknyttet det samme byggeprosjektet.

- Tyngre transport i en bakke som er så glatt er livsfarlig. Mandag mistet bilen veggrepet på den minst oversiktelige delen av bakken. Den skled 30-40 meter bakover, før den feide over gårdsplassen og til slutt landet i hagen min. Dette kunne endt i en tragedie, sier Øien.

Klager til kommunen

Øien forteller at naboene i Åsbakken har gått sammen om et brev til kommunen, der de melder om de fire utforkjøringene i perioden 30. desember og fram til i dag. I brevet ber de om at veien blir omregulert.

- Vi ønsker gjennomkjøring forbudt på vinters tid. Veien er trang, og unger som leker her har ingen rømningsvei.

Saken er registrert mottatt og til behandling i Trondheim kommune, som også blir gjort oppmerksom på dagens hendelse i et oppfølgingsbrev fra Øines.

- Føler et moralsk ansvar

På toppen av Åsbakken bor Arnt Einar Andersen. Det er han som står bak utbyggingsprosjektet, med ulike leverandører og entreprenører som kjører til å fra.

- Jeg ble veldig tankefull da jeg hørte om dagens utforkjøring, og tenkte at nå må jeg dra hjem og snakke med de som er der. Jeg har forsøkt å danne meg et bilde av hendelsesforløpet, snakket med sjåføren av betongbilen, entreprenøren som bestilte bilen, sjekket hvilke beskjeder som er gitt og hvilken risiko som er vurdert, sier Andersen.

Hendelsen blir registrert som et avvik, og det vurderes om saken også skal meldes til Arbeidstilsynet.

- Det juridiske ansvaret ligger hos sjåføren, det er han som må vurdere vei- og kjøreforhold. Men jeg føler på et moralsk ansvar her, sier Andersen.

Sjåføren ble varslet

Etter utforkjøringen i desember hadde Andersen en samtale med leverandøren på prosjektet, der han tok opp faren ved å kjøre opp Åsbakken når det er glatt.

- Som følge av denne samtalen, ble det mandag gitt beskjed om at sjåføren måtte kjøre inn via Markveien og ikke opp Åsbakken. Når han likevel kjører opp Åsbakken, er det en grov feilvurdering, sier Andersen.

Støtter naboene

Utbyggeren vil ikke ta på seg ekspertbrillene og si hva som skal til for å bedre trafikkforholdene i Åsbakken, men han støtter naboene i at noe må skje.

- Det er ingen grunn til å ha gjennomkjøring her, det finnes flere adkomstmuligheter. Problemet er at veien er smal, og på vinteren blir det ekstra trangt med mye snø. Vi har ikke fortau, og det står mange biler parkert foran sideveiene. Det gjør veien uoversiktelig.

Andersen mener det kan innføres parkeringsforbud på vinteren, og at et gjennomkjøringsforbud vil fjerne merbelastningen.

Myke trafikanter i fokus

- Det går ikke én vinter uten at gjerder er kjørt ned her. For tre år siden kjørte en strøtraktor her uten kjetting, den tok med seg to gjerder og en hekk før den stoppet. Kommunen sier at dette er en prioritert vei, men når jeg ser stålisen ligge her, undrer det meg hva som eventuelt har høyere prioritet.

- Det er mange barn som går langs veien, det er de vi må ha i fokus. Vi som kjører bil må tilpasse oss, sier Arnt Einar Andersen.