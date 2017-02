- Startet i det elektriske anlegget

Saken oppdateres.

Bussbrannene som er blitt undersøkt skjedde på Flatåsen i november i fjor, og på Ranheim i desember . Begge bussene fikk omfattende skader, men verken sjåfører eller passasjerer kom til skade.

- Veldig like branner

Funnene som ble gjort etter den andre bussbrannen førte til at havarikommisjonen ville gå videre med sine undersøkelser.

- Det som fattet vår interesse var at dette var to veldig like branner på kort tid. Skadepotensialet når en gassbuss brenner er stort. Vi ønsker å avdekke om det er enkle ting som kan endres for å hindre lignende tilfeller, sier Rolf Mellum, avdelingsdirektør i Statens havarikommisjon for transport.

Samme arnested

Selv om det ikke foreligger en endelig rapport, har undersøkelsene vist at begge brannene startet i bussenes elektriske anlegg.

- Arnested for brannene er det samme, men hva som forårsaker brann i det elektriske anlegget har vi ikke konkludert med. Det vi kan si med sikkerhet er at ingen av brannene har startet fordi det var gassbusser, sier Mellum.

Fortsatt på veien

18 gassbusser av samme type som brant kjører fortsatt rutetrafikk i Trondheim.

- Det ble vurdert å ta disse ut av drift etter den andre brannen, men tekniske eksperter i samråd med leverandøren konkluderte med at det ikke var nødvendig. Nå avventer vi havarikommisjonens endelige rapport, sier Jon Olav Sætertrø, regiondirektør i Nettbuss.

