Tvinger gjennom storhall på Nidarø

Bygningsrådet i Trondheim behandlet tirsdag reguleringsplanen for den omstridte hallen på Nidarø , ytterst på Øya i Trondheim. Flertallet går inn for å bygge en hall med internasjonal kapasitet for å huse internasjonale idrettsarrangement og konsertareana for innstill 12 000 tilskuere.

Høyre, SV og Venstre gikk inn for å avvise planen i sin helhet, mens Miljøpartiet De Grønne gikk inn for en redusert utbygging på Nidarø.

Uklare kostnader

Det er fortsatt uklart hva kostnadene for de såkalte rekkefølgekravene vil bli ved en utbygging av storhallen, og hvem som skal betale for å utbedre trafikkforholdene i Klostergata og utbedring av adkomsten over Nidelva. Rådmann Morten Wolden lovte bygingsrådet at det skal foreligge en skisse om disse kostnadene, og hvordan en fordeling av utgiftene mellom Trondheim kommune og Trondheim Spektrum vil bli, tidlig i neste uke.

Detaljreguleringen av prosjektet skal til endelig behandling i bystyret 14. mars.

