- Det er svært få biler i Midtbyen

9. Ikke billettkjøp om bord. Passasjerene må kjøpe billett før de går på bussen for å redusere stopptiden på stasjonene.

8. Det skal bygges 12 omstigningspunkter og seks knutepunkter. Omstigningspunktene er steder der ruter møtes, hvor mange går av og på bussen med mulighet for bussbytte. Knutepunktene er definert som nav i kollektivsystemet, er stasjonsområder med kiosker og toaletter nær boliger og arbeidsplasser. De skal vokse i takt med transporten og bidra til mer kollektivbruk.

3. Det nye bussnettet er bygget med flere linjer på tvers og mindre behov for å reise via sentrum.

1. Trondheim får 20. august 2019 en helt ny rutestruktur. I 2019 går dagens anbudsperiode for busstransporten i Trondheim ut.

Som et argument mot biler i Midtbyen påpekte fylkestingsrepresentant Jan Bojer Vindheim fra Miljøpartiet De Grønne at bilene tar stor plass.

- Trondheims historiske midtby er ikke laget for bilismen, sier han.

Eiendomsutvikler Ivar Koteng mener imidlertid at problemet er overdrevet.

- Hvis noen tror det er mye biltrafikk i byen, foreslår jeg at de tar seg en tur til byen. Det er svært lite biler i Midtbyen, så plassen er ikke noe problem.

Likevel må det legges til rette for at trafikken ikke vokser i takt med befolkningen, påpekte fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap).

- Bilfri midtby er en blindgate, men bilen er kommet for å bli.

- Skjer store ting

Trafikken i Midtbyen var ett av temaene da Adresseavisen og Selskabet for Trondhjem Bys vel inviterte til debattmøte. En fullsatt sal fulgte nøye med da politikere, eksperter og debattanter diskuterte på scenen.

Blant de fremmøtte var blant annet engasjerte bussjåfører og beboere fra ulike bydeler i Trondheim.

- Jeg vil gjerne høre hva folk tenker. Jeg blir berørt av en superbusstrasé som kanskje kommer nær meg, sier Ådne Ervik. Han er beboer på Lade og er særlig opptatt av at finansieringen av superbussene ikke skal gå på bekostning av generelt veivedlikehold.

Møtets tittel var «Kampen om Trondheim».

- Kampen om Trondheim høres kanskje litt dramatisk ut, men det skal skje store ting i byen, sier politisk redaktør Tone Sofie Aglen i Adresseavisen. Hun ledet møtet sammen med Adressa-journalist Harry Tiller.

- Kommer uansett

Engasjementet var særlig høyt da superbussprosjektet skulle diskuteres. Blant de første på scenen var kommunalråd Ingrid Skjøtskift i Høyre. Til kveldens første applaus påpekte hun at superbussprosjektet fortsatt bør nedskaleres.

- Jeg er i tvil om vi har gode nok kvalitetssikringer rundt dette prosjektet, sier Skjøtskift og viser til at det fortsatt finnes mange ukjente faktorer.

Kommunalråd Geir Waage fra Arbeiderpartiet forsikret at politikerne vil følge med på pengebruken knyttet til superbussene. Samtidig understreket han at en omlegging av rutestrukturen er nødvendig, fordi trondhjemmeres reisemønster har endret seg mye de siste tiårene.

- Superbussene er vedtatt og AtB har lagt det ut på anbud. Det nye rutetilbudet kommer i 2019 uansett, sier fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem. Men gjennomføringen av prosjektet kan og bør diskuteres, mener han.

- God plass

Direktør for AtB, Janne Sollie, understreket at reisende ikke skal bekymre seg for å ikke komme seg på bussen, selv om tiden på holdeplassene skal reduseres.

- Folk vil fortsatt få hjelp til å komme seg på. Det blir gode plasser for eldre, rullestolbrukere og så videre, sier hun.

Årsaken til at tiden kan reduseres er at det ikke lenger blir mulig å kjøpe billett om bord. Videre påpekte Sollie at AtB har startet forberedelsene før den store omleggingen i 2019.

- Det er mye som skal tilpasses og trenes på før den tid.