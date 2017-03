Historisk bispenominasjon i Nidaros

Saken oppdateres.

Prost Nils Åge Aune (51) i Sør-Innherrad er den eneste mannlige kandidaten av de totalt fire kandidatene.

De tre øvrige kandidatene er:

Prost Herborg Oline Finnset (55), Strinda

Domprost Ragnhild Jepsen (47), Nidaros

Kristine Sandmæl (47), prost i Lofoten

LES OGSÅ: Domprost Ragnhild Jepsen er foreslått flest ganger

Svært uvanlig med bare fire kandidater

Nominasjonen i Nidaros er også historisk av en annen årsak.

Bispedømmerådet har muligheten til å nominere inntil fem kandidater, men valgte å bare nominere fire.

- Det er første gang siden den nye ansettelsesprosessen for biskoper ble innført, hvor Kirkerådet har hånd om avstemningsrundene og den endelige utnevnelsen, at det bare er fire kandidater, forteller assisterende direktør i Kirkerådet, Gerd Karin Røsæg.

Også før Kirkerådet overtok utnevnelsen, da det var Regjerningen som utnevnt biskoper, har det bare skjedd et fåtall ganger at det bare har vært fire kanidater ved et bispevalg.

Leder Agnes Sofie Gjeset i Nidaros bispedømmeråd, som presenterte de fire kandidatene onsdag, sier til Adresseavisen at bispedømmet vurderte flere kandidater i nominasjonsprosessen.

LES OGSÅ: Domprost og internasjonal kirkeleder blant favorittene til å bli ny biskop i Nidaros

Bare fire kandidater fikk stemmer i bispedømmerådet

- Da rådet samlet seg til den endelige avstemningen tirsdag, var det flere kandidater som medlemmene av bispedømmerådet kunne stemme på, men det viste seg til slutt at det bare var fire kandidater som hadde fått stemmer, sier Gjeset.

- Er det en styrke eller en svakhet at det bare er fire kandidater?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

- Kirkevalget i 2015 førte til at Åpen Folkekirke fikk flertallet i bispedømmerådet. I hvilken grad har det påvirket sammensetningen av kandidatene?

- Det er ikke sammensetningen av bispedømmerådet, men kriteriene for hvem bør bli nominert som er avgjørende for kandidatlisten. Ut fra disse kriteriene har vi fått frem mangfoldet.

- Hva har vært den største utfordringen i nominasjonsprosessen?

- Jeg vil ikke si at vi har hatt noen spesielle utfordrnger. Vi har hatt en ryddig og god prosess underveis. Spenningen har knyttet seg til hvem som takket ja til nominasjonen da de ble spurt.

- Hvor mange flere mulige kandidater er blitt spurt og sa nei?

- Jeg kan bekrefte at det er flere enn de fire som sa ja som er blitt spurt, men jeg kan ikke opplyse om hvor mange eller hvem de er. Slike opplysninger tilhører den delen av nominasjonsprossen som er konfidensiell, sier Gjeset, som sier hun er stolt over den endelige kandidatlisten.

LES OGSÅ: Tor Singsaas slutter som biskop neste år