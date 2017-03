Flere jobbtilbud til mannlig jobbsøker (44) etter at han skrev leserinnlegg

Saken oppdateres.

- Jeg er 44 år og på desperat jobbjakt, men det ser ut som om jeg er for gammel, skrev trønderen (44) i et leserinnlegg til Adresseavisen , og fortsatte:

- Jeg er desperat etter å få en jobb, jeg er som poteten, jeg kan brukes til alt. Har Truck T1- T4, førerkort klasse B og C. Om noen trenger en omgjengelig, arbeidsom, trivelig, pålitelig, og ryddig mann på 44, så kan sikkert Adresseavisen viderebringe tilbud til meg.

I ettertid har Adresseavisen fått fire henvendelser fra arbeidsgivere som ber mannen om å ta kontakt.

En av dem hadde ikke en konkret stilling ennå, men varslet om at det kunne bli opprettet nye stillinger på sikt. Andre har bedt ham om å sende CV og en kort søknad.

Denne uka skal mannen også på et møte med Nav for å snakke om sin situasjon.

- Det er ikke noe håndfast ennå, men det er bra at folk tar kontakt, sier mannen til Adresseavisen.

- Tror du det hjalp at du ble mer synlig?

- Ja, jeg håper det, sier mannen.

LES OGSÅ: Arbeidsledig helsefagarbeider skaper debatt

Går gjennom aktuelle stillinger

Leder for Nav Lerkendal og Nav Heimdal, Sølvi Margrethe Dahlen, forteller at de har kalt mannen inn til et møte.

- Hva slags tilbud vil mannen få fra Nav?

- Nav Lerkendal har avtalt et møte med ham denne uken. Der vi går igjennom ledige stillinger som det kan være aktuelt å søke på ut fra hans erfaring, kompetanse og interesser. Det er eksempelvis ledige stillinger innenfor varehandel, transport, bygg- og anlegg, sier hun.

LES OGSÅ: Søkte etter helsesøstre i ti prosent stilling

- Kan det lønne seg for arbeidssøkere å bli synlige på en uvanlig måte?

- I dag er det mange som kjemper om de ledige jobbene, så klarer arbeidssøkeren å skille seg ut fra mengden kan det absolutt være positivt. Personlig initiativ blir verdsatt i arbeidsmarkedet, det å ta direkte kontakt med bedrifter du ønsker å jobbe hos viser at du er interessert. Det ligger ofte hardt og målrettet arbeid bak det å være jobbsøker, svarer Dahlen.

Ved utgangen av januar var det 952 langtidsledige (arbeidsledig i 26 uker eller mer) i Sør-Trøndelag. Det er 133 færre enn på samme tid i fjor.

SSB: Arbeidsledigheten falt til 4,4 prosent i desember

- Ettersom mannen får tilbud nå, og det finnes jobber, klarer Nav godt nok å koble opp arbeidssøkere mot arbeidsgivere som trenger nye ansatte?

- De fleste stillinger i det norske arbeidsmarkedet lyses ikke ut, de blir formidlet via bekjentskaper. Men Navs kontakt med arbeidsgivere gjør at vi også får i oppdrag å skaffe bedrifter arbeidskraft blant arbeidssøkere som er registrert på nav.no. I fjor formidlet Nav Sør-Trøndelag nærmere 2000 arbeidssøkere. Det gjør at Sør-Trøndelag ligger i norgestoppen i antall formidlinger når vi sammenligner med andre fylker. Så ligger det alltids et forbedringspotensial i å kople arbeidssøkere med arbeidsgivere, og det jobber vi med. Men det er arbeidssøkeren som må ta hovedjobben, sier Dahlen.

Kunnskapsministeren: - Ingen god idé å droppe helsefagarbeidere

Nav-lederen har følgende råd til arbeidssøkere:

- Om mulig, vær mobil også geografisk.

- Vær en aktiv arbeidssøker. Snakk med bekjentskaper, fortell at du er på jobbsøk.

- Besøk nav.no , registrer deg der med en god CV. Det handler om å drive strukturert og aktivt jobbsøk, også utover de stillingene som alle finner på Nav.no, Finn.no, Adresseavisen og andre media.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter