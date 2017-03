«Forskningsarbeid», kalte mannen det, etter at politiet oppdaget cannabisplantene

Saken oppdateres.

Det fastslår Sør-Trøndelag tingrett i en fersk dom mot mannen. Han erkjente seg delvis skyldig etter tiltalen som omhandlet tre narkoforhold under rettssaken som gikk i tingretten 20. og 21. februar.

Var mistenkt

9. november i fjor ankom politiet mannens bolig på Heimdal, fordi de mistenkte 39-åringen for å drive cannabisproduksjon. Det viste seg at de hadde rett.

LES OGSÅ: Politiet kom tilfeldigvis over en hasj-plantasje i Trondheim

Hadde vanningsanlegg

Mannen lå på soverommet da politiet kom inn, og tilbød seg med en gang å påvise det som fantes av narkotika i leiligheten.

Bak en dør i gangen fant politiet en provisorisk skillevegg, og i rommet bak hadde mannen laget det retten betegner som «et mindre produksjonsanlegg for dyrking av cannabisplanter». Ifølge dommen var rommet dekket med plast for å holde på fuktigheten. I tillegg var vinduet gjenbygget. Over cannabisplantene var det varmepumper som var tilkoblet tidsbrytere. Rommet var utstyrt med vifte og det var ordnet et vanningsanlegg.

«Tiltalte har selv omtalt virksomheten som forskningsarbeid», skriver retten, og det går videre frem av rettsdokumentet at anlegget var ordnet for at cannabisplantene skulle få rike toppskudd, egnet til å fremdyrke cannabis av god røykekvalitet. Politiet fant totalt 24 planter og 30 stiklinger. Dette ble beslaglagt, tørket og deretter sendt til laboratorieundersøkelser. I tørket tilstand veide materialet 230 gram.

Mannen erkjente dette forholdet i retten, og dømmes for tilvirkning og lagring av narkotika.

LES OGSÅ: Narkoplantasje avslørt og dopnettverk pågrepet

LES OGSÅ: Cannabisplante vokser vilt på Flatåsen

LES OGSÅ: Magnhild har dyrket cannabis

Metamfetamin i kjøkkenvifta

Etter at mannen var pågrepet, sendte politiet en narkohund inn i leiligheten. I en stor blomsterpotte på verandaen fant hunden en nedgravd gjenstand pakket inn flere lag med plast og tørkepapir. Innenfor emballasjen lå 340 gram amfetamin. På utsiden av en av plastposene ble DNA-spor fra mannen funnet. I tillegg var fornavnet hans skrevet på tørkepapiret, ifølge dommen. Selv om mannen nektet skyld, finner retten det bevist at han deltok aktivt i oppbevaringen av stoffet. Han dømmes derfor for et grovt narkolovbrudd.

Også 26. november slo politiet til mot 39-åringen. De ble mistenksomme fordi mannen gikk så fort, ifølge dommen. Han ble stoppet og politiet kjente da en sterk cannabislukt av ham. Boligen hans ble på nytt ransaket, og igjen ble det funnet amfetamin: 41 gram lå i et kikkertetui.

I tillegg fant politiet totalt 11 gram metamfetamin gjemt i kjøkkenvifta, kikkertetuiet, i et skrin på kjøkkenet, i en eske i stua og i fryseren. Etterforskerne oppdaget også 21 gram hasj og seks gram marihuana, går det frem av rettsdokumentet. Mannen erkjente kun straffskyld for de to siste beslagene, men dømmes for oppbevaring av alt som ble funnet.

Tredje ransaking

En uke etter at politiet var hjemme hos mannen for andre gang, ble han stoppet igjen. Denne gangen på Lademoen. I det han passerte den gamle trikkestallen slapp mannen en pose bak ryggen. Senere undersøkelser viste at denne posen inneholdt 87 gram metamfetamin. Etterpå ransaket politiet nok en gang boligen til mannen. De fant da 25 gram metamfetamin i kjelleren. På terrassevarmeren til mannen ble det i tillegg funnet 13 gram cannabis, og på stua lå det flere hasjklumper. Mannen dømmes også for å ha oppbevart alt dette stoffet.

Mannen dømmes til fengsel i ett år og sju måneder. 39-åringen er tidligere straffedømt ti ganger.