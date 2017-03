Hva tror du boten er for dette?

Saken oppdateres.

Denne bilen ble avbildet fredag ettermiddag utenfor City Lade. Fotografen ønsker å være anonym.

- Vi var på handletur, og sjåføren var akkurat ferdig med å feste lasten da vi kom, forteller mannnen som sendte inn bildet.

- Fungerer som spyd

Han er sjokkert over det han så, og undrer seg over at sjåføren i 40-årene ikke tenker over eventuelle konsekvenser.

- Enn om bilen må bråstoppe, da funger listeverket som prosjektiler eller spyd, sier han.

Ifølge innsenderen var det flere som reagerte.

- En mann lurte på om jeg var paparazzi, men da han så hvorfor jeg fotograferte ristet han på hodet. Jeg tror også han slengte en kommentar til sjåføren i forbifarten.

Politiet kommenterer slik:

På generell basis kan jeg henvise til vegtrafikkloven §23; Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig i stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og lastet.

- Det er utrolig at noen kan vurdere dette til å være sikkert lastet, sier operasjonsleder Ellen Maria Brende ved Sør-Trøndelag politidistrikt.

Skal ikke festes på siden

- Fører har ansvar for å oppfylle kravene i denne bestemmelsen. Fører har også ansvar for å beregne vekt, og vurdere plasseringen av lasten, slik at bilen ikke oppleves som vinglete, eller at det går utover bilens kjøreegenskaper. Last kan festes forsvarlig på taket, men hvis last stikker ut mer enn 1 meter bak bilen, så skal det merkes slik at andre trafikanter blir oppmerksom på det.

- Last skal ikke festes på siden av bilen, slik som på dette bildet, sier Brende.

Bot som svir

Ifølge Brende vil det i dette tilfellet mest sannsynlig være snakk om et førerkortbeslag, utifra en konkret vurdering av saken.

- Veiledende bøtesats på slike forhold ligger på rundt kr. 6000,-, men vil kunne justeres ut fra om det er formildende eller skjerpende omstendigheter, sier operasjonsleder.

Hun sier at ut ifra bildet er ikke lastet festet i nærheten av tilstrekkelig.

- Den kan ha stort skadepotensial ved en bråstopp. Vi setter pris på at folk bruker kreativiteten sin på andre områder enn dette, avslutter operasjonsleder Ellen Maria Brende.

