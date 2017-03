Saken oppdateres.

Over 10 000 barn og voksne tilbragte deler av søndagen i strålende solskinn under Barnas skidag i Granåsen.

Blir bedre av publikum

En av dem som koste seg i Granåsen var Sigurd Skaar (6). Han deltok på arrangementet for første gang, og syntes det var aller morsomst å renne i bakkene.

- Det er mest gøy med svære løyper og store nedoverbakker, sier Sigurd.

Den unge skiløperen syntes også det var stas å gå på ski foran så mange mennesker.

- Jeg er bedre når andre ser på meg.

Selv om Sigurd trives med ski på beina har han enda ikke bestemt seg for å satse.

- Jeg har tenkt å prøve alle sporter først, jeg.

Morsommere uten foreldrene

Julie Schjetlein Dahlberg (6) gikk også renn under Barnas skidag i det flotte solværet. Hun hadde likevel et litt mer kritisk blikk på dagen enn Sigurd.

- Vi har vært på lang skitur og det var kjempekjedelig, sier Julie og ser oppgitt på mor og far.

- Nå er jeg kald i hele kroppen.

Julie sier hun synes det er morsomt å gå på ski sammen med alle de andre barna, men kunne gjerne tenkt seg at foreldrene var litt mindre aktive.

- Det er gøy, men mamma og pappa maser sånn. De sier jeg må gå og gå og gå og nesten dytter meg. Jeg vil heller leke.

Fornøyd med spurten

Nikolai Lid Fredriksen (4) var en av arrangementets debutanter. Han forteller at han har storkost seg.

- Det er gøy å gå på ski, og det artigste er å gå i løypa, sier Nikolai.

Selv er han mest fornøyd med spurten han satte inn på slutten av rennet. Til tross for super stemning og strålende sol er den unge herremannen også glad for at familien nå setter kursen vekk fra Granåsen.

- Nå gleder jeg meg til å komme hjem.

Fornøyd arrangør

Leder for Barnas skidag Einar Storli sier at det har vært full aktivitet i Granåsen fra morgentimene.

- Det har vært fullt skuv i dag. Vi er veldig fornøyd med oppmøte, og stemningsrapporten fra folk ute i løypene og på stadion har vært at arrangementet har gått veldig bra. Været har selvfølgelig gjort sitt for å sette preg på dagen, og det samme har det at vi har ordentlig snø og vinterføre.

Storli tror arrangementet rekrutterer og motiverer barn og unge til mer utendørsaktivitet.

- Vi tror Barnas Skidag er et viktig tiltak for å promotere ski i Trøndelag. Det gjør unge oppmerksom på at det finnes gøyale utendørsaktiviteter man kan drive på med om vinteren.