Fulle busser og lange køer til Skistua

Saken oppdateres.

Det gnistrende vinterværet har lokket mange ut på søndagstur, men det fører også til fulle busser og bilkøer fram til utfartsstedene.

Litt etter kl. 13 kan vår reporter for eksempel fortelle om lang kø både til og fra Skistua.

Kø siden 10.30

- Det har vært kontinuerlig kø siden kl. 10.30 i formiddag, forteller Ingrid Island, parkeringsvakt fra Sjetne IL og plassert ved Øvre Fjellseter.

- Det fine været er så klart en årsak, men det kan også skyldes at flere enn vanlig har vært ute tidlig for å rekke hjem til femmila i VM, tror Island, som kan fortelle at alle parkeringplasser ved Skistua er fulle.

At femmila starter nå kl. 13.30, kan også forklare at køen på vei ned er i ferd med å bli like lang som den på vei opp.

Vanlig busskapasitet

- Det er alltid vanskelig å forutsi hvor mange som kommer til å ta bussen, sier Grethe Opsal, direktør for kommunikasjon og drift i AtB.

- På typiske utfartsdager som idag med sol og fint vær, er det vanlig med fulle busser.

Hun sier at AtB ikke setter inn mer kapasitet til tross for at mange vil reise med linje 10 til skistua.

- Avtalen vi har med operatøren i dag gjør at vi ikke setter opp ekstra busser, selv om vi har full forståelse for at det oppleves kjedelig, sier Opsal.

- Vi kan bare beklage til dem som blir stående igjen.

