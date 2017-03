Ulovlig Ikea-trend har nådd Norge

Saken oppdateres.

To 19-åringer ble natt til lørdag pågrepet av politiet i Stavanger for å ha ha overnattet inne på Ikea Forus melder NTB . Via Facebook sendte ungdommene video direkte fra varehuset.

- Dette er det første tilfellet vi registrerer av personer som har overnattet inne på et av våre varehus i Norge, sier Kristian Willianger, kommunikasjonsrådgiver i Ikea.

1.300 hendelser

I følge NTB opplyste svensk politi i oktober i fjor at det er registrert 1.300 lignende hendelser på Ikea verden over. Willanger sier de fraråder personer fra å bli igjen etter stengetid.

- Å bli igjen på varehusene etter stengetid er ulovlig, men vi er først og fremst opptatt av at dette kan være farlig. Under åpningstider har vi beredskap i tilfelle noe skulle skje. Derimot kan vi ikke garantere for sikkerheten når varehusene er låst.

Skal skjerpe rutinene

Willanger forteller at størrelsen på varehusene byr på utfordringer for de ansatte.

- Hvert varehus har omtrent 40 000 kvadratmeter og vi gjør vårt beste for å sjekke at det ikke er noen igjen når vi låser. Men med så stort areal er det vanskelig å sjekke hver eneste lille del av byggene. Hvis man på død og liv ønsker å gjemme seg, så klarer man det.

Willanger sier varehuskjeden nå vil skjerpe sikkerhetsrutinene sine som følge av de uønskede overnattingsgjestene.

- Vi tror ikke dette vil bli en trend i Norge, men vi vil likevel gjennomføre tiltak som skal bidra til å forhindre at slike tilfeller forekommer.

Frykter at det skjer i Trondheim

Randi Balstad Schjetne, varehussjef på Ikea Leangen, sier hun er redd for at trøndere vil gjennomføre lignende stunt

- Vi frykter jo at det skal skje. Varehuset er ikke bygd for at personer skal være der over natten, så vi ønsker absolutt ikke overnatting på varehuset.

Schjetne sier hun tror det er eventyrlyst som driver ungdom til å ta en natt på Ikea.

- Noen synes nok det ligger en spenning i det å overnatte på et slikt sted, men vi oppfordrer heller alle til å besøke oss på dagtid.

Overnattingstrenden skal ha startet med at to belgiske gutter dokumenterte et opphold på et Ikea-varehus ved å publisere en video på YouTube som nå har over 2,5 millioner visninger.

