Vil bygge sykkelheis i Edinburgh inspirert av Trondheim

Saken oppdateres.

I Edinburgh foreslås det nå å bygge en kopi av sykkelheisen Trampe i Trondheim. Sykkelheisen skal dra skotske syklister opp den bratte bakken «The Mound», skriver avisen The Scotsman .

Dette er en av fem nye sykkelruteforslag som ble presentert i Skottland onsdag. De fem finalistforslagene er med i en konkurranse om statlige midler til nye sykkelveier.

Etter modell fra Trampe

Sykkelheisen vil bli modellert etter en innretning fra Trondheim, der syklistene setter en fot på en skinne som blir trukket opp bakken, skriver avisen.

Sykkelheisen Trampe var den første i verden da den ble åpnet i 1993.

- En «Trondheim-style» sykkelheis er en innovativ innretning som kan hjelpe syklister opp den relativt bratte skråningen «The Mound», sier Lesley Hinds, leder for transportkomiteen i Edinburghs byråd, til avisen.

Av CNN ble Trampe hyllet som et av verdens kuleste fremkomstmiddel.

Myndighetene ønsker å oppmuntre flere skotter til å sykle ved å skille sykkelveiene fra annen trafikk.

Skeptiske skotske syklister

En talsmann for en skotsk sykkelkampanjegruppe stiller seg imidlertid skeptisk til ideen om sykkelheis.

- En elsykkel vil være et bedre valg for folk som har problemer med å sykle opp bakker, sier talsmann Ian Maxwell til the Scotsman.

Flere lesere har kommentert artikkelen, og sykkelheisen møter ikke mye entusiasme i kommentarfeltet. Noen mener at kostnadene er hårreisende, andre kaller det et idiotisk forslag, mens andre anbefaler motorsykkel.

Uansett er det foreløpig usikkert om sykkelheis-ideen blir realisert i Edinburgh. Vinneren av konkurransen skal kåres i sommer.

I Trondheim er Trampe en turistattraksjon, og besøkende fra flere land har tidligere vært i byen og inspisert sykkelheisen.

Blant annet var ordføreren i Vancouver vilt begeistret for Trampe i 2015.