Sjuendeklassinger ble tatt med på skrekkfilm - elever ble så redde at de ikke fikk sove

Forrige uke ble rundt 2000 elever på sjuende trinn ved over 40 skoler i Trondheim tatt med for å se skrekkfilmen «Utburd» , i regi av prosjektet Den kulturelle skolesekken (DKS).

Filmen har 11-årsgrense, men viste seg å være for sterk kost for noen elever.

- Vi har fått tilbakemelding på at noen av elevene hadde en dårlig opplevelse, ble redde og ikke fikk sove natta etter, sier Guri Krog Dodig, koordinator for DKS i Trondheim kommune.

- Selvfølgelig ikke meningen å skremme

Hun sier de i dette tilfellet gjorde en feil ved å vise filmen til sjuendeklassene.

- Vi burde tatt sjangeren i betraktning, selv om filmen har 11-årsgrense. Flere hadde en fin opplevelse under filmen, og mange skoler ønsker å jobbe videre med temaet. Vi synes det likevel er leit at noen ble skremt og det er selvfølgelig ikke meningen.

Noen skoler hadde på forhånd valgt å la noen elever bli hjemme fra visningen.

- Det er opp til de forskjellige skolene om de vil jobbe med dette i forkant og eventuelt la elever bli hjemme. Samtidig så stoler skolene på oss, så vi har nok feilbedømt i dette tilfellet, sier Dodig.

Sendte ut beklagelse

To skoler har tatt kontakt med DKS i etterkant og varslet om skremte barn.

- Det er to skoler og tre barn som vi er klar over, så det er ikke store tall. Likevel tar vi det svært alvorlig, det er sjelden vi får så sterke tilbakemeldinger på opplegget vårt, sier Dodig.

DKS sendte mandag ut en beklagelse til alle skolene som hadde hatt elever på visning.

- Vi beklaget om noen barn hadde blitt skremt og om dette hadde vært en belastning for skolene, sier Dodig, og roser lærerstanden i Trondheim:

- Lærerne og skolene er gode til å takle slike situasjoner, og vi har fått tilbakemelding på at elevene som ble skremt har blitt godt ivaretatt. Lærerne og foreldrene har vært flinke til å bearbeide filmen med barna i etterkant.

Fjerner skrekkfilm fra det faste programmet

Den kulturelle skolesekkken har som mål å introdusere barn i Norge for forskjellige kulturelle uttrykk. I Trondheim er det kommunen som har ansvaret for prosjektet. De tilbyr både et fast program for alle skoler og forskjellige aktiviter skolene kan melde seg på.

I år var første gang skrekkfilm var på det faste programmet.

- Vi ønsker ikke lenger til å ha det på det faste programmet vårt. Er det en påmeldingsaktivitet så kan skolen i større grad ta hensyn til om det er noe for dem, og det er skolen og lærerne som kjenner barna best, sier Dodig.

