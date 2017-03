Tiller videregående vil lære elever Counter-strike

Saken oppdateres.

Fra høsten skal skoleungdommer på Tiller videregående skole spille dataspill midt i skoletiden. Da starter skolen nemlig opp sitt nye dataspillfag.

Counter-strike og League of legends

- Vi vil tilby grupper på 15 elever undervisning knytta til spillene Counterstrike og League of legends. Elevene vil få trening i taktikk, utholdenhet og ergonomi. Dette er en seriøs tilnærming til dataspill, sier Wiggo Sunde som er avdelingsleder ved Tiller videregående skole.

Fem timer hver uke skal vies dataspilling når det nye faget blir en realitet. Faget er et såkalt programfag som har fått navnet «e-sport», som er en samlebetegnelse på dataspillkonkurranser. Elevene skal spille i grupper på fem og fem.

- Vi har som mål å ha et tilbud som favner datainteressert ungdom, og de er det mange av. Dessuten ønsker vi at elevene skal bli så gode som mulig i dataspill. Vi håper å få på plass et lag som kan delta i Telenorligaen, som er en norsk dataspilliga, sier Sunde.

I første omgang skal faget tilbys til elever som starter i første og andre klasse på Tiller videregående til høsten.

LES OGSÅ: Mye dataspilling gir dårligere karakterer i matte og norsk

- Toppidrett

Det nye faget vil følge læreplanen i toppidrett. Og merkelappen toppidrett kan godt brukes om dataspilling, mener avdelingslederen.

- E-sport er helt klart toppidrett. Det er vel så taktisk utfordrende som sjakk. En e-sportkamp som varer i flere timer krever mye dessuten mye utholdenhet. Jeg tror det handler om fordommer når folk mener dette ikke er idrett.

Sunde peker dessuten på at dataspilling er lagidrett, som setter store krav til kommunikasjon.

- Kan man ikke kommunisere i laget blir man ikke en god utøver, sier Sunde.

LES OGSÅ: Lærer matematikk ved å spille dataspill på skolen

- Uproblematisk med 18-årsgrense

Skytespillet Couter-strike har anbefalt aldersgrense 18 år, ifølge den europeiske merkeordningen PEGI. Avdelingslederen ser imidlertid ingen problemer med å undervise i dette spillet, selv om ungdommene som starter i første klasse på videregående er 15 og 16 år gamle.

- Jeg tror det er uproblematisk. Dette er ungdommer som spiller disse spillene mye fra før og Counter-Strike er et viktig spill innen e-sport. PEGI er en anbefalt grense, så vi må selvfølgelig ha godkjennelse fra foreldre til de som er mindreårig, sier Sunde.

Heller ikke Medietilsynet ser spesielle problemer med at 15- og 16-åringer kan få undervisning i Counter-strike, så fremt foresatte har gitt samtykke til dette. Khalid Azam, som er rådgiver for dataspill, barn og medier i Medietilsynet, understreker at aldersgrensen på 18 år er anbefalt og ikke lovpålagt.

- I utgangspunktet anbefaler vi at man prøver å finne spill som har en lavere aldersanbefaling, men vi har forståelse for at virkeligheten er slik at Counter-strike er et populært spill. Mange skoler og fritidsklubber prøver å få til pedagogiske og sosiale tiltak med spill, og da prøver vi å gi råd som ikke bidrar til handlingslammelse, sier han.

Azam mener at klasserom-settingen er en formildende kontekst.

- Det er noe annet å spille i et klasserom, enn det å spille alene kjelleren. Det viktigste i denne sammenhengen er å hente inn samtykke fra foreldre. Da må man også gi god informasjon til foresatte om at spillet inneholder realistisk vold og at spillet har en aldersanbefaling på 18 år, sier Azam i Medietilsynet.

Datamaskiner til 20 000 kr stykket

Tiller videregående er tredje norske videregående skole som lanserer dataspill som eget fag. Fra før har en skole i Bergen og en skole ved Lillehammer tilbudet. Og på Tiller slår virkelig på stortromma når de sparker i gang tilbudet.

- Vi kjøper inn 15 nye gamer-datamaskiner med topp spesifikasjoner, til rundt 20.000 kr pr stykk. Dessuten bygger vi om klasserommet, slik at det får en egen tribune der tilskuere kan følge med på turneringer. Vi satser friskt, sier Sunde.

LES OGSÅ: Internasjonal interesse for dataspill-studier i Bergen

- Kjekt å få karakter i dataspill

I kantina på Tiller videregående sitter fire førsteklassinger som er glade for at skolen starter opp dataspillfaget. Hele kvartetten har søkt om plass fra høsten.

- Mange ungdommer spiller dataspill, nå får vi mulighet til å vise hva vi er gode på, sier Tobias Storm-Kjærstad (17).

- Jeg har alltid vært interessert i dataspill, det er kjekt å få ta med dette til skolen og det skal bli arti å få karakter i det, sier Henrik Speer By (16).

Gutta trekker frem muligheten for å få nye venner som en fordel med å spille dataspill, siden det er mange som spiller. Dessuten er det mulig å tjene gode penger, hvis man er skikkelig god, mener de.

- Hvis man gjør det bra kan man få en karriere som profesjonell spiller. Det finnes spillere som tjener flere millioner kroner når de vinner turneringer, sier Jan Van Ngo (16).

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .