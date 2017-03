Brannvesenet reddet trønderlån fra brann på Byneset

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om brannen i et bolighus på Byneset klokka 9.11.

- Beboerne har kommet seg ut, men det er fare for spredning til et annet hus, sa operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt like etter meldingen.

Politiets operasjonssentral opplyste deretter at to bygninger brant, men dette stemmer ikke.

- Det er kårboligen som brenner, og den har brent helt ned. Ingen bor i bygningen. Folk er gjort rede for, og ingen er skadd, sier politiets innsatsleder på stedet, Jomar Sjøhagen, til Adresseavisen.

Det var fare for at brannen ville spre seg til trønderlåna på gården.

- Brannvesenet har klart å berge trønderlåna. De forhindret spredning ved å sprøyte vann på veggene til trønderlåna, sier Sjøhagen.