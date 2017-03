Elise lever for 15 kroner dagen

Saken oppdateres.

- Det første jeg tenkte da jeg bestemte meg for å gjøre dette, er hvor elendig jeg er til å lage mat. Tenk hvis jeg hadde brent maten første dagen? Da hadde jeg hatt tre ødelagte middager, sier Landsem som for tiden er masterstudent ved NTNUs entreprenørskole.

Mandag, tirsdag og onsdag denne uken, har 27-åringen et samlet matbudsjett på 45 kroner. Mandagen startet hun med å gå på butikken for å finne ut av priser og planlegge.

- Først grudde jeg meg litt til å prøve og finne ut hva jeg kunne spise og hva jeg hadde råd til. Men med regneark gikk det i grunnen ganske bra. Jeg endte opp med middag for tre dager til 20 kroner, som jeg laget ferdig den første dagen. Resten av pengene ble til seks måltider med havregrøt, tolv med knekkebrød, og tre yoghurter som et raskt mellommåltid. Totalt har jeg brukt 42,90 kroner, forteller Landsem.

Les også: Fem om dagen er for lite. Så mye frukt og grønt bør du spise

Mer oppmerksom på sulten

Hun er usikker på hvor bra menyen hennes er, ettersom hun kan lite om ernæring og næringsstoffer. På forhånd leste hun seg litt opp på hva man kan spise hvis man vil spise sunt og billig.

- Havregrøt og spinaten jeg har i spaghettien skal visstnok være sunt da. Ellers vet jeg lite om hvilke næringsstoffer jeg burde få i meg, og har aldri telt en kalori i hele mitt liv, så det kan være jeg mangler noe viktig, sier Landsem. Hun vil heller ikke kategorisere seg som noen storspiser, og sier hun vanligvis ikke tenker så mye over det hvis hun er litt sulten.

- I løpet av denne første dagen merker jeg imidlertid at jeg har blitt mer oppmerksom på maten og sulten, når jeg vet det er begrensninger, forteller studenten som tror det kan bli vanskelig å beholde overskuddet etter hvert.

- Jeg håper jeg klarer å unngå og sitte på kvelden og være sulten.

- Dårlig meny på lang sikt

Catia Martins er førsteamanuensis ved NTNUs institutt for kreftforskning og molekylær medisin. I tillegg har hun en bakgrunn som klinisk ernæringsfysiolog og jobber mye med fedme. Hun synes menyen til Landsem virker grei for tre dager, men at den på lang sikt ikke er bra ettersom det blant annet mangler proteiner, vitamin B12, fiber og jern.

- Hun burde hatt frisk frukt, flere grønnsaker i tillegg til spinaten, og mer proteinrik mat. Kjøtt og fisk er strengt tatt ikke nødvendig, men da bør det erstattes med noe vegetabilske proteinkilder. Bønner og linser er et godt og billig eksempel, sier Martins.

Les også: Full uenighet om Berit Nordstrands kostholdsråd

- Jeg tror ikke det er mulig å ha et sunt og balansert kosthold til 15 kroner dagen i Norge ettersom mat er veldig dyrt her. I utviklingsland der maten er billigere, vil det trolig være flere alternativer som kan gjøre det mulig, mener Martins. Ellers synes hun prosjektet i seg selv er svært interessant og veldig relevant. Selv om nordmenn ikke trenger å leve på 15 kroner dagen, påpeker Martins blant annet studenter som en gruppe som ofte må ta valg om mat basert på pris.

- Valgene til studenter er ikke alltid de beste. Generelt er det å lage mat fra bunnen en veldig god måte å spise sunt og billig på, sier Martins. Hun anbefaler å handle mat når det er salg, kjøpe ingredienser det er sesong for, og mat som nærmer seg utløpsdato i butikker som har gode tilbud på dette.

Ut av boblen

Det er «Effektiv altruisme» som står bak prosjektet i form av kampanjen «Living on less». De beskriver seg selv som en sosial bevegelse basert på et ønske om å gjøre verden best mulig for alle, gjennom en vitenskapelig tilnærming for å gjøre innsatsen mest mulig effektiv. Målet med kampanjen er å sette søkelys på fattigdom i verden, og samtidig samle inn penger til en organisasjon for verdens fattigste. Ifølge organisasjonen spiser halvparten av verdens befolkning for det som i Norge tilsvarer 25 kroner eller mindre. Grensen for ekstrem fattigdom er på rundt 15 kroner.

- For min del ønsker jeg å få litt mer perspektiv på ting, og forstå litt mer av hva det vil si å leve med et matbudsjett på 15 kroner dagen. Dette er også mitt første lille steg mot å redde verden, forteller Landsem som har satt som mål å samle inn 240 dollar til sitt prosjekt. Senere håper 27-åringene å kunne jobbe med noe som hjelper de som virkelig trenger det.

- Jeg liker initiativet til å skape mer oppmerksomhet rundt problematikken. Selv om mange påpeker at verden går fremover, er det fremdeles mange som lever under fattigdomsgrensen. Det er viktig å bevege seg ut av boblen sin innimellom og være klar over det.

Kampanjen er egentlig satt til å vare fra tirsdag til torsdag, men Landsem valgte å starte sin deltakelse på mandag, på grunn av et viktig styremøte på torsdag tilknyttet et verv hun har.

- Jeg ønsker å være 100 prosent opplagt til dette møtet. Samtidig føles det egentlig ganske feil å gjøre det, for dem som faktisk lever under fattigdom, kan ikke velge at i dag er jeg fattig og i morgen gidder jeg ikke.

En del av kampanjen er å samle inn penger ved at folk donerer til de ulike prosjektene. Landsem har satt som mål å samle inn 240 dollar.

Les også: FN-sjef ber verden reagere på sultkrisen i Somalia nå

Les også: - Hvitost har vært luksusmat hjemme hos oss

Les også: - Du leste riktig. Verden blir bedre for hver dag som går