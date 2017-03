Kom i slede til historisk avtale

Saken oppdateres.

Kronprinsessen deltok tirsdag på signeringen av en avtalen mellom FN-organisasjonen UN Women og Innovasjon Norge i Trondheim. Avtalen skal bidra til mer innovasjon som kan benyttes i humanitære kriser og bistansdarbeid, og skal skape bedre miljø for norske gründere som kan bidra til nyvinninger som skaper en bedre verden.

Nytt samarbeid

I et strålende vintervær ankom kronprinsessen Skistua sammen med direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge og visedirektør i organisasjonen UN Women, Yannick Glemarec for å signere avtalen.

- Denne avtalen sikrer et helt nytt samarbeid som skal gjøre norske gründerbedrifter bedre rustet til å bidra med innovative og effektive løsninger i bistandsarbeid og humanitære kriser, sa Krohn Traaseth.

Kvinnelige gründere

Fem kvinnelige gründere presenterte sine innovasjoner under seremonien. Høyabsorberende fødelaken, solcellelamper, håndtering av medisinsk avfall og telt med solcellepanel som sikrer strøm til sykehus er noen av eksemplene som kvinnelige norske gründere allerede står bak.

Innovasjon Norge og UN Women håper den formelle avtalen skal sikre enda flere løsninger som kan hjelpe til å nå FNs mål om bærekraft og bedre situasjonen for mennesker som opplever humanitære kriser.

- Jeg er veldig stolt over at Norge ofte tar en ledende rolle i å finne gode løsninger og skape offentlige og private partnerskap på dette feltet. Norge har en lang tradisjon med å arbeide i og med u-land og i sårbare områder. Begge parter i denne avtalen tror på FNs bærekraftsmål, og når de samarbeider om å nå disse målene, vil det føre til større velstand for alle innen 2030, sa kronprinsessen i sin tale.