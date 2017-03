Martin (18) vant 50 000 kroner i matematikkonkurranse

Saken oppdateres.

Videregående-eleven fra Ski gikk til topps i finalen i Niels Henrik Abels matematikkonkurranse, og vant en sjekk på 50 000 kroner. Sammen med et trettitalls finalister svettet han over matte-oppgavene onsdag formiddag i et klasserom på NTNU, og det viste seg at han var den beste av dem alle med 32 poeng.

- Det meste gikk greit, men jeg slet faktisk med én oppgave. Men det viste seg at det likevel holdt til en seier, sier Marius Stensrud (18).

Cambridge

Han satser på en sekser i matte når han går ut fra Ski videregående skole til våren. Til høsten går turen til det prestisjefylte universitetet i Cambridge i England og matematikkstudier – hvis han greier inntaksprøvene.

- Da kommer det godt med å ha 50 000 ekstra på konto til studiene, sier Stensrud som avviser at matte-talentet ligger i familien.

- Ingen av foreldrene mine er i denne bransjen, og det er for det meste hardt arbeid som ligger bak.

Katta-elev tok andreplass

Abelkonkurransen er en konkurranse i matematisk problemløsning for elever i videregående skole i Norge. Anna Lyubarskaja (Trondheim katedralskole) og Fredrik Meringdal (NTG Bærum) delte andreplassen, med 27 poeng.