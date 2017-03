Har sikret seg video av dødsulykken i Væretunnelen

Saken oppdateres.

En mann i midten av 50-årene fra Malvik omkom i en møteulykke i Væretunnelen mandag formiddag. En lastebil og en personbil var involvert i ulykken, og mannen i 50-årene satt i personbilen.

- Personbilen kom av ukjent årsak over i motsatt kjørebane. Vi jobber nå bredt både taktisk og teknisk for å finne årsaken til ulykken, sier Frank Nygård, fagleder for trafikkteamet ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Kjøretøy skal undersøkes

Det var kun sjåførene i begge kjøretøyene. Føreren av lastebilen, en mann i midten av 40-årene, ble ikke fysisk skadet i kollisjonen, opplyste operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt tirsdag. Han la til at et vitne har forklart at traileren kjørte i retning mot Trondheim, mens personbilen kom den andre veien før ulykken.

- Det skal gjøres tekniske undersøkelser av både personbil og lastebil, og både politiets krimteknikere og ulykkesgruppa fra Statens vegvesen er involvert. Vi skal også gjøre vitneavhør. Føreren av lastebilen er en av dem som skal avhøres, sier Nygård.

Nedsatt hastighet

I Væretunnelen har Statens vegvesen videoovervåkning. Dødsulykken ble derfor filmet, og politiet har sikret seg opptaket.

- Opptaket er av dårlig kvalitet, men vi skimter det som skjedde, sier Nygård.

Det er redusert hastighet i Væretunnelen onsdag på grunn av ulykken. Politiet opplyste etter ulykken at lastebilen hadde truffet tunnelveggen slik at veggen ble skadet.

- Det er nedsatt hastighet til 50 kilometer i timen på grunn av skade i tunnelveggen. Det er ikke klart når skaden skal utbedres, sier Finn Bull som er trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen.

Vanlig fartsgrense på stedet er 80 kilometer i timen.