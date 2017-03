Kommunen sa nei til «pussyhat» på Olav Tryggvason

Saken oppdateres.

- Vi hadde oppfattet det som at vi hadde grønt lys for å sette luen på Olav Tryggvason, sier Aud Steinsbekk, en av kvinnene som står bak aksjonen. Sammen med flere andre har hun satt på såkalte «pussyhats» på 25 statuer rundt om i byen.

- Brannvesenet var der for å hjelpe oss opp til toppen av Olavsstatuen. Hun som skulle gjøre det var veldig nær, da de plutselig kom ned igjen, forteller hun videre. NRK Trøndelag var også sammen med dem, og det er de som først omtalte saken (ekstern lenke).

- I fjor satte vi på tyllskjørt på statuene. Da varslet vi bare ordføreren og ga beskjed om at vi skulle rydde opp etter oss. Det skal vi selvfølgelig nå også, forteller Inger Marie Bakken, en annen av kvinnene som har deltatt. Hun var også den som skulle sette luen på Olav Tryggvason, men ble stoppet da hun bare var en liten meter ifra.

- Jeg fikk beskjed om at det ikke var lov. Det hele skyldes nok bare misforståelser, mener Bakken. Hun sier at de skal undersøke det hele nærmere etter hvert.

Målet med luene er å få oppmerksomhet rundt likestillingsproblematikk, og Bakken synes det er en god aksjon for å få det til.

- Luene henger sammen med president Donald Trump sine negative uttalelser om hva mektige menn kan tillate seg å gjøre mot kvinner. Vi ønsker å si «don't grab my pussy», og at vi ikke ønsker et samfunn noe sted i verden hvor det er greit å klå og tafse på kvinner.

Til NRK Trøndelag har avdelingslederen for eierskapsenheten i Trondheim kommune, Frank Grønås, uttalt at de ikke ønsker klare politiske markeringer på Olavsstatuen. Han forteller at kvinnene bak tirsdagens aksjon tidligere hadde søkt om tillatelse, men fått avslag.

- Dette har et klart politisk budskap. Hadde det vært en vanlig 8. mars-markering hadde det vært noe annet, mener Granås, som til NRK sier at nøytrale markeringer er helt greit.

