Biltyv rygget inn i politibil

Saken oppdateres.

- Han tenkte nok å komme seg unna, men det klarte han ikke. Ved hjelp av god polititaktikk ble han resolutt stanset, sier Håvard Høyem, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Det var en politipatrulje som befant seg på Sluppen som oppdaget bilen som ble meldt stjålet tidligere i dag. Patruljen fulgte etter bilen på vei mot Byåsen, samtidig som en annen patrulje ble varslet.

- Dette foregikk i rolige former, sier Høyem.

Boligområde

På Byåsen svingte bilføreren inn i et boligområde, sannsynligvis for å unnslippe politiet. Men i Skjermveien ble mannen stanset.

Med en politibil både foran og bak, rygget han inn i den ene i et forsøk på å komme seg unna.

- Det ble minimale skader på politibilen, mens den stjålne bilen fikk noen materielle skader, sier Høyem.

Ruskjøring

Bilføreren er en mann i 20-årene som er kjent for politiet for lignende forhold. Han ble pågrepet og tatt med til politistasjonen. Han er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Bilen som mannen kjørte ble stjålet i Ila tidligere i dag. Bileieren har nå fått beskjed om at bilen nå er kommet til rette.

- Han var svært fornøyd med at den ble funnet så raskt, forteller Høyem.