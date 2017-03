Har ingen mistenkte etter bombetrussel mot Charlottenlund skole

Saken oppdateres.

Charlottenlund barneskole i Trondheim mottok en bombetrussel onsdag.

Saken etterforskes av Krimvakta ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Samarbeid med Kripos

I går sa krimvaktleder Wenche Johnsen til Adresseavisen at stemmen som framsa trusselen virket metallisk, og at politiet mistenkte at det var et lydopptak.

Kripos er også koblet inn i etterforskningen av bombetruslene mot barneskolene i Trondheim, Bergen, Vennesla og Skien, som kom i løpet av et kort tidsrom onsdag morgen.

- Hvert politidistrikt jobber nå med å innhente trafikkdata etter truslene, og vi snakker sammen når vi har fått svar. Jeg har tatt kontakt med Kripos, og oppdaterer dem fortløpende, sa Johnsen onsdag.

Ingen mistenkte

Torsdag har ikke politiet kommet nærmere å få tak i den som sto bak bombetrusselen mot skolen. De har ingen mistenkte i saken.

- Det er ingenting som har hjulpet oss videre, sier Berit Hilmarsen ved Kriminalvakta.

- Mistenker dere at det er den samme personen som står bak truslene mot de andre barneskolene i Norge?

- Vi vet ikke. Vi har ingen holdepunkter for det, sier Hilmarsen.

