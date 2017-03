Seks av ti unge utsatt for seksuell trakassering

Saken oppdateres.

Det viser forskning som NTNU-psykologene Mons Bendixen og Leif Edward Ottesen Kennair har utført.

Det er Gemini.no som skriver dette.

Resultatene kommer frem i en undersøkelse som er gjennomført blant 1326 heterofile jenter og gutter med en gjennomsnittsalder på 18 år.

Svarene ungdommene gir, viser at de som er åpne for å ha tilfeldig sex, oftere er involvert i seksuell trakassering, også som offer.

- Ungdommer som trakasserer andre seksuelt har oftere hatt tilfeldig sex enn dem som ikke gjør det, de fantaserer mer om det og synes i større grad det er ok å ha sex uten noen forpliktelse eller emosjonell nærhet, skriver forskningsnettstedet.

Rakke ned på

Førsteamanuensis Mons Bendixen og professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi ved NTNU sier at de ønsker å forstå de psykologiske mekanismene som ligger bak seksuell trakassering. Dette for å prøve å komme frem til metoder som kan redusere denne formen for trakassering. De påpeker at det er folks rett å være involvert i både korte og lange seksuelle forhold, uten at de skal trakasseres.

Kennair forklarer seksuelll trakassering slik:

- Det handler primært om sosial posisjonering. Ved å rakke ned på en annen av samme kjønn, kan du vise at du står over den andre i dette hierarkiet, påpeker Kennair til Gemini.

Gutter trakasserer gutter

I undersøkelsen som er gjennomført svarer seks av ti at de har vært utsatt for seksuell trakassering. Samtidig svarer 30 prosent av jentene og 45 prosent av guttene at de selv har trakassert andre seksuelt.

- Den vanligste formen for seksuell trakassering er gutter som trakasserer gutter, sier Kennair.

Det minst vanlige er jenter som trakasserer gutter.

