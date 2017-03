Prestisjefylte fotopriser til Adressa-fotografer

Saken oppdateres.

Fredag vant hun førsteprisen i kategorien nyhetsreportasje i Norge under kåringen av årets bilde i regi av Pressefotografenes klubb i Oslo. Sannes bidrag var bildeserien fra da basehopperne Ingar Strand og Stig Valstad hoppet fra Midgarden i Snillfjord.

- Det er veldig morsomt, og veldig stas. Jeg er veldig glad for å være i en gruppe sammen med så innmari flinke folk, sier Sanne.

- Her skjer nyheten! Øyeblikket! Det er sjelden vi ser slike historier dokumentert fra begynnelse til slutt. Ofte er nyhetsreportasjer bakgrunnshistorier. En hendelsesnyhet skal virkelig premieres når vi endelig har den! skriver juryen i sin begrunnelse.

Her kan du lese Ukeadressas reportasje om da verdalingen Ingar Strand (42) ble hengende etter fallskjermselene i fire timer:

- Vi skulle snakke om den frihetsfølelsen. Om kjærligheten til sporten. Så skjedde det noe .

Lykkelig slutt

Sanne beskriver det som en absurd hendelse da hun ble vitne til at basehopperen Ingar Strand hektet fallskjermen og ble hengende etter selen i bergveggen, 80 meter over bakken.

- Redningsfolkene var redd fallskjermen skulle løsne. Det var veldig fælt å stå der nede på bakken, sier Sanne.

Etter en fire timers lang og svært dramatisk redningsaksjon ble Strand reddet ned og sendt til St. Olavs med bruddskader.

- Jeg er veldig glad for at det ble en lykkelig slutt, sier Sanne som fotograferte hele redningsaksjonen. Hun mener bildene hennes ble drevet av hendelsen.

Årets bilde er en prestisjetung feiring av de beste bildene innen norsk foto- og videojournalistikk. Sanne som nå er frilanser, hentet hjem to priser unders årets tildeling. I kategorien dokumentar Norge hentet hun hjem andreprisen for sine reportasjebilder fra Sørburøya. Sanne tilbrakte tre uker på øya utenfor Frøya for å fange hverdagslivet til beboerne, og resultatet ble en bildeserie i VG.

- Jeg hadde god tid, og det er ofte en hovedårsak til at ting blir bra, påpeker Sanne.

Pris til Sagen

Adresseavisens fotograf Richard Sagen ble også premiert under årets kåring av landets beste pressebilder. Han vant tredjeprisen i klassen sport med en bildeserie fra Skienern i Oppdal.

Se bildene: Så sliten blir man av å delta på Skienern.

- Norsk barndomsdrøm, fint fanget med et stilistisk grep. Serien peker på en selvmotsigelse: Barne- og ungdomssport handler om deltagelse, og skal ikke være så konkurransestyrt. Likevel viser fotografen at de gjør absolutt alt for å vinne, skriver juryen i sin begrunnelse.

Årets bilde gikk i år til DN-fotografen Aleksander Nordahls bilde fra ruinene i Øst-Aleppo.

Her kan du se alle bildene som ble premiert under utdelingen av årets bilde. Prisene ble delt ut i Litteraturhuset i Oslo.