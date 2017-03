Avsluttet fest etter klager på ekstremt høy musikk

Saken oppdateres.

Politiet besøkte natt til lørdag en fest på en privat adresse i østbyen etter klage på høy musikk. Politiet meldte om hendelsen på twitter klokken 04.44.

- Det kom flere klager på ekstremt høy musikk fra festen. Da vi kom til stedet var det rundt 40 personer tilstede, og det ble funnet narkotika på stedet, opplyser Astid Metlid som er operasjonsleder i politiet i Trøndelag.

Politiet avsluttet festen, og den ansvarlige for festen ble tatt med inn for å avgi forklaring. Mannen som er i 20-årene er mistenkt for bruk av narkotika.