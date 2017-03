Utga seg for å være politi

Saken oppdateres.

Det var like etter klokken 18.30 søndag kveld politiet fikk melding om at en mann hadde utgitt seg for å være politi overfor en mindreårig. Dette skal ha skjedd i Trondheim sentrum.

- Mannen sa han var politi, og ønsket å se i sekken til vedkommende, sier Engen.

Sterkt ruset

Det var en mindreårig som ble utsatt for denne hendelsen. På grunn av at mannen var så ruset, skjønte vedkommende raskt at dette ikke dreide seg om en politibetjent.

- Men personen opplevde det ubehagelig og skremmende, og det forstår vi godt. Det er ikke noe alright for en ungdom å bli utsatt for noe slikt, sier Engen.

Politiet rykket ut og pågrep mannen som viste seg å være sterkt ruset.

- Dette er en mann i 30-årene, og er en kjenning av politiet. Han er nå satt i arresten, sier Engen.

Saken vil bli anmeldt og etterforsket.