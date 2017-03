- Ikke la ungene være i sentrum etter konsertene

Saken oppdateres.

Tirsdag ettermiddag og kveld kommer konsertturneen Vinterlyd til Torget Trondheim.

I år er det det det finske tenårings-idolet Isac Elliot som topper gratiskonserten, sammen med blant andre Jesper Jenset, Sandra Lyng og Tungevaag & Raaban.

Politiet oppfordrer alle foreldre som har barn som skal på konsertene om å ha klare avtaler med de unge.

- Avtal et tidspunkt

- Det er viktig at de har gitte tidspunkt der de blir hentet av foreldrene, eller at de tar buss hjem til avtalt tid, sier Jan Erik Mihle, fungerende leder i politiets forebyggendegruppe.

Mihle mener de unge bør dra rett hjem når konsertene er ferdige.

- Å oppholde seg i sentrum uten å ha noe ærend synes jeg ikke noe om, sier han.

Meldt guffent vær

I fjor anslo arrangørene at det på det meste var 22 000 mennesker på Torget . Mihle sier det er viktig at de unge holder sammen med vennene sine før, under og etter konserten.

Han vil heller ikke råde de unge til å dra til byen for tidlig. Det er dessuten viktig å kle seg godt.

- Det er meldt såpass guffent vær at det er lett å bli sliten og utmattet hvis man blir gående lenge ute. Det er heller ingen vits i å oppholde seg i byen lenge før dette braker løs, sier Mihle.

13-åringer bør ha følge

Vinterlyds markedsplass åpner klokken 16.00 tirsdag, mens konsertene starter klokken 18.00 og er slutt klokken 19.30.

Arrangørene anbefaler at alle barn på 13 år eller yngre har følge med en foresatt eller eldre venner.

Konsertturneen Vinterlyd er et samarbeid mellom P4 og Kreftforeningen. Målet med turneen er å skape oppmerksomhet om innsamlingsaksjonen Krafttak mot Kreft.