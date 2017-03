Innfører forbud mot betalt lobbyvirksomhet

Saken oppdateres.

- Vi støtter det forslaget som Venstre har fremmet. Vi har tidligere gått imot et slikt register for lobbyvirksomhet for folkevalgte, men nå stiller vi oss bak forslaget. Samtidig er vi enige i at betalt lobbyvirksomhet ikke skal forekomme i kommunene, sier Rita Ottervik til Adresseavisen.

Ordføreren mener det nå er på tide å gjenopprette tilliten til byens politikere etter at Adresseavisen de siste dagene har trykket flere saker om at Staur har inngått en avtale til seks millioner. Ifølge avtalen skal Staur-partner Rune Olsø – som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap - bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.

Ordføreren har i dag gjort det klart at Ap stiller som medforslagsstiller til et privat forslag fra Venstres Erling Moe i bystyrets møte tirsdag. Der foreslås det å lage et register for all lobbyvirksomhet i kommunen og et forbud mot betalt lobbyvirksomhet.

- Alt vi gjør må handle om åpenhet og vi må bidra til å få regler som gir innsyn i all virksomhet, sier Rita Ottervik.