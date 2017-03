Rune Olsø søker permisjon fra bystyret

Saken oppdateres.

Søknaden ble sendt inn mandag ettermiddag, ifølge NRK Trøndelag .

Olsø skal ha levert inn søknaden etter at ordfører Rita Ottervik (Ap) informerte om et lobbyregister for folkevalgte.

– Jeg har alltid vært opptatt av å følge bystyrets regler hele tiden. Det har jeg også gjort i denne saken, til punkt og prikke. Nå foreslås det nye regler. Der det er slik at hvis man er ansatt i privat næringsliv, og gjennom jobben som ansatt må møte kommunen i ulike beslutningssaker, så kan man ikke lenger sitte i bystyret, selv om man følger habilitetsreglene, sier Olsø ifølge NRK.

Lobbyregister

Ottervik varslet mandag at Arbeiderpartiet ville støtte et forslag fra Venstre om å opprette et register for lobbyvirksomhet for folkevalgte, samt et forbud mot betalt lobbyvirksomhet .

– Jeg kan ikke si opp jobben min, det er den jeg lever av. Derfor må jeg søke permisjon fra når de nye reglene trer i kraft, sier Olsø.

Arbeiderpartiets bystyregruppe har møte på rådhuset mandag kveld. Olsø avviste å la seg intervjue av Adresseavisen på rådhuset, men gruppeleder Geir Waage stilte opp til intervju.

Waage sier at Olsø selv var til stede på partiets gruppestyremøte mandag formiddag, og at han stiller seg bak både et lobbyregister og et forbud mot betalt lobbyvirksomhet.

- Forventer forklaring

Flere som Adresseavisen snakket med på vei inn til gruppemøtet mandag kveld, sier at de forventer en forklaring fra Olsø om sakene Adresseavisen har skrevet om de siste dagene.

Adresseavisen har de siste dagene har publisert flere saker om millionavtalen Olsøs arbeidergiver Staur Holding inngikk med eiendomsselskapene Kystad Vestre og PH Utvikling.

Ifølge avtalen skal Staur-partner Rune Olsø – som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap - bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.

Les bakgrunn: Skulle betale seks millioner for Ap-toppens bistand