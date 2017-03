Varaordføreren: - Saken handler ikke om habilitet eller avtaledatoer, men om etikk

Kontrollkomiteen skal sikre den allmenne tillit til at de kommunale oppgaver blir ivaretatt på en best mulig måte ved å blant annet påse at:

Saken oppdateres.

SISTE: - Arbeiderpartiet er med på å innføre et forbud mot betalt lobbyvirksomhet og et register for lobbyvirksomhet. Det sier ordfører Rita Ottervik (Ap).

De siste dagene har Adresseavisen trykket flere saker om at Staur har inngått en avtale til seks millioner. Ifølge avtalen skal Staur-partner Rune Olsø – som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap - bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.

Les bakgrunn: Skulle betale seks millioner for Ap-toppens bistand

Alle forhold

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) ber om at kontrollkomiteen går gjennom alle forhold rundt avtalen for å avdekke om det foreligger brudd på det etiske regelverket og om reglene bør endres.

- Denne saken handler ikke om habilitet eller avtaledatoer, men om etikk. Kontrollkomiteen må på banen. Jeg har sjekket og fått bekreftet at dette er et forhold som ligger innenfor komiteens mandat. Det har aldri tidligere skjedd før at kontrollkomiteen har undersøkt forhold som handler om folkevalgte politikeres roller, men det er fullt mulig med en slik gjennomgang, sier Hilde Opoku.

Les også: - Det er uforståelig for meg at det går an å inngå slike avtaler

Ber om gjennomgang

I tillegg til å be kontrollkomiteen se på saken, fremmer varaordføreren forslag til bystyret som ber rådmannen om en uhildet gjennomgang av det etiske regelverket i kommunen.

- Vi må sørge for at vi har regelverk som setter en stopper for slik virksomhet. For meg er det liten tvil om at de etiske retningslinjene er overskredet når det inngås en forretningsavtale som viser at man skal arbeide for å påvirke et politisk utfall av en sak. I vårt reglementet heter det at folkevalgte skal være forsiktige også i saker som ikke direkte rammes av habilitetsbestemmelsene, sier Hilde Opoku.

- Nei til betalt lobbyvirksomhet

Også Erling Moe (V) vil bruke tirsdagens bystyremøte til denne saken.

- At det settes spørsmålstegn rundt politikernes integritet er svært alvorlig, sier Moe.

I et privat forslag ber han om at det lages en bestemmelse, enten i bystyrets reglement eller i kommunens etiske retningslinjer, der det står eksplisitt at medlemmer av bystyret og bystyrets organer ikke kan drive betalt lobbyvirksomhet mot de samme organer.

- Det prinsippielle i denne saken er at en folkevalgt i bystyret er betalt lobbyist for å påvirke det samme bystyret eller bystyrets organer. Slik kan det ikke være. Velgerne må stole på at de folkevalgte representerer velgerne, og ikke andre interesser, sier han.

- Tillit er grunnleggende

Han viser til undersøkelser som viser at det norske folk har bunnsolid tillit til Stortinget, regjering, domstoler og politi. Og nettopp høy tillit mener han er en kvalitet man skal ta vare på.

- Det skal aldri være tvil om at jeg kjemper for Venstres politikk, men det er ikke bra hvis jeg i tillegg skal ha betalt for å jobbe for andre, sier han.

- Det viktigste i denne saken er ikke om det opplyses i lukkede møter hvilke interesser en representant jobber for i en lobbyprosess. Det har ikke velgerne innsyn i. Velgerne må stole på at de folkevalgte ikke arbeider for andre interesser enn velgerne sine, legger han til.

Han mener det er selvsagt at en bystyrerepresentant kan arbeide i det private næringsliv, noe det er flere eksempler på i bystyret i Trondheim.

- Men bystyret har habilitetsregelverk som skal håndtere situasjoner der representanter møter saker i bystyret som de arbeider for på andre hold, sier Moe.

Vil ha lobbyregister

Tidligere har Venstre hatt forslag om lobbyregister hvor medlemmer av bystyret og dens organer fører oversikt over møter de ha med organisasjoner, lobbyister og lignende

- Det er blitt nedstemt tidligere, men nå er det på tide igjen. Derfor er det også en del av mitt private forslag, sier Moe.

Som altså allerede har fått støtte fra Ap på dette.