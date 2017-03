- Gaming større problem enn rus for unge som faller utenfor

Saken oppdateres.

Nav i Trondheim ser at ungdommene er hektet på diverse spill, som kan ta det meste av døgnet for de som er hekta, skriver NRK Trøndelag.

– Enkelte kaller det elektronisk heroin, og de blir fryktelig avhengige av det. De trekker seg vekk fra familie og venner, og sitter alene og spiller. De har heller ikke måltider sammen med andre, men ordner seg mat selv, sier ungdomsveileder Sverre Aasbakk som ved Nav Østbyen til NRK Trøndelag .

LES OGSÅ: Arbeidsledigheten blant unge faller

LES OGSÅ: - Jeg hater begrepet «navere». Jeg er utrolig skuffet over voksne som henger ut ungdom på den måten

Fagkoordinator i Nav i Trondheim, Harald Solbu, er bekymret for at unge skal bli hektet på spill.

- Før var vi mest bekymret for misbruk, men nå er vi mest bekymret for at de skal bli hektet på spill. Gaming er et større problem enn rus, sier han til NRK Trøndelag.

LES KRONIKK: DDE-Bjarne: - Vi kan ikke ha det så godt at vi slipper å jobbe