Her er trikset for å få bort det gamle bombrikkefestet

I 2017 skal godt over halvparten av bilistene som har bombrikke fra bomvegselskapet Vegamot i Trondheim få ny brikke.

- Vi bytter bombrikkene fordi de er gamle. Normalt har batteriene i brikkene en levetid på rundt fem år, sier Marius Maske som er administrerende direktør i Vegamot.

Bomvegselselskapet har så langt sendt ut nye brikker til 70 000 kunder, og skal sende ut ytterligere 60 000 nye brikker i løpet av 2017.

De nye brikkene har en annen type feste enn hva de gamle brikkene har. Dette innebærer at man i tillegg til å fjerne selve brikken også må fjerne det gamle festet, dersom man ikke ønsker å ha to fester limt fast til frontruta.

- Umulig å fjerne festet

Adresseavisen har vært i kontakt med en bilist som har slitt med nettopp dette. Vedkommende, som ønsker å være anonym, sier han har fulgt bruksanvisningen som ligger ute på nettet.

I bruksanvisningen anbefales det å fukte det gamle festet med oppvasksåpe eller limoppløsningsmiddel for så å dra festet av med fingrene eller ved hjelp av en plassparkel.

- Jeg holdt på i fem timer uten å lykkes med å fjerne festet. Den er umulig å få bort, sier mannen.

Han mener at bomvegselskapet nå må skissere en ny løsning for å få fjernet de gamle festene.

Anbefaler fisketråd

Vegamot har fått noen henvendelser fra folk som sliter med å fjerne de gamle festene, ifølge administrerende direktør Marius Maske. Han vedgår at det kan være vanskelig å fjerne gammelfestet ved å følge bruksanvisningen som er linket til fra Vegamots nettside.

- Det er nok en del som sliter med å fjerne de gamle festene. Jeg kan si meg enig i at det kan være vanskelig å fjerne festet bare ved hjelp av såpe og vann. Det vil fungere, men det kan ta tid, sier Maske.

- Hva sier dere til kunder som ringer og lurer på hvordan de skal fjerne de gamle festene?

- Da anbefaler vi å bruke en kraftig fisketråd eller et snøre, og «sage» av festet. Dette er den enkleste løsningen, sier Maske.

Denne løsningen for å fjerne det gamle festet var imidlertid ikke beskrevet på Vegamots nettside mandag ettermiddag.

- Det er uheldig at dette ikke står beskrevet på nettsiden. Vi skal nå se på hva som står skrevet der, og se om vi kan beskrive dette på en annen og bedre måte, sier Maske.

Tirsdag var nettsiden til Vegamot oppdatert med informasjon om at det gamle festet kan fjernes ved hjelp av fiskesnøre.

- En forenkling

- Hvorfor kunne man ikke bruke de gamle festene med de nye brikkene?

- Teknologien går videre, de nye festene med borrelås er en forenkling av de gamle. De er mer universelle og passer brikker fra flere leverandører, sier Marius Maske.

Ifølge Maske er det Statens vegvesen som har ansvaret for innkjøp av brikker for alle bomvegselskapene her i landet, slik at alle selskapene har samme type brikker.

Og det er ikke bare festet som er forskjellen på de gamle og de nye brikkene.

- Det ligger noen nye muligheter i de nye brikkene, som gjør at de også vil kunne brukes til andre ting enn bompasseringer, som for eksempel parkering. Men disse mulighetene er ikke tatt i bruk, sier Maske.

