- Kan ikke forstå at det er et marked for å kjøpe seg burger klokka 05 om morran

Saken oppdateres.

McDonald's på Tiller i Trondheim har hatt forsøk med døgnåpent siden 1. mars. Fra april planlegger burgerrestauranten å ha åpent 24 timer i døgnet, alle dager i året.

- Når vi åpner 1. april, stenger vi aldri mer. Da vil vi ha åpent døgnet rundt, året rundt: julaften, nyttårsaften og helligdager, sier daglig leder Kim Bekken ved McDonald's Tiller.

Tror det er et marked

I forsøksperioden har de hatt døgnåpent torsdag, fredag og lørdag.

- Hvorfor skal dere ha åpent hele døgnet?

- Dette er et nasjonalt steg som McDonald's har tatt for å være mer tilgjengelig for kundene. De skal slippe å lure på når vi har åpent, vi skal alltid ha åpent, sier Bekken.

McDonald's Tiller er ikke først i landet med dette, noen restauranter i Norge og i Sverige har allerede åpent døgnet rundt.

- Hvor mange kunder har dere hatt? Tror dere at det er et marked for mat om natta?

- Vi har ikke markedsført oss, så vi har ikke hatt så mange. Men mottagelsen har vært veldig bra, og vi tror det er et marked. I Trondheim sør har man så langt ikke kunnet få restaurantmat om natten, bare bensinstasjoner har vært åpne, sier Bekken.

Både tilbud og priser blir de samme som ellers i døgnet. Blant restaurantens vel 50 ansatte har det vært bra interesse for å jobbe natt, ifølge Bekken. Nattskiftet vil gå fra klokka 23.00 til 7.00 og utløser et nattillegg. Foreløpig har han ikke behov for å ansette flere, men utelukker ikke dette på sikt.

- Uheldig utvikling

Kristian Tangen, distriktssekretær for LO i Sør-Trøndelag, er mer skeptisk til ideen.

- Jeg kan ikke forstå at det er marked for at folk kjøper seg burger klokka 05 om morran på en hverdag, sier Tangen, og fortsetter:

- LO er for et regulert arbeidsliv der normalarbeidsdagen er utgangspunktet. Jeg kan ikke forstå at en restaurantkjede har behov for dette.

Han kjente ikke til saken før Adresseavisen tok kontakt. Tangen sier at de kjenner til nattarbeid fra bensinstasjoner, kiosker og lignende.

- Da oppfordrer vi arbeidsgivere til å ha fokus på sikkerhet, blant annet ved å alltid ha flere på jobb. Sikkerhet og å føle seg trygg på jobb er det mange nattarbeidende som er opptatt av, sier han.

- Er dette en trend, eller ser du på dette som et enkeltstående tilfelle?

- Vi ser et arbeidsliv som beveger seg i retningen av 24-timerssamfunnet, 365 dager i året. Det mener vi i LO er en uheldig utvikling. Vi ønsker oss hele og faste stillinger, som gir trygghet for den enkelte, og at de ansatte skal ha fri samtidig som resten av samfunnet. Jeg har ikke tro på at forsøket på Tiller blir noen stor suksess, sier Tangen.

