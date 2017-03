Sør-Trøndelag Ap vil utsette ledervalget

Saken oppdateres.

Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Arbeiderparti vedtok allerede den 6.mars 2017 følgende uttalelse:

- Det er nå klart at møtet ikke vil kunne samle seg om felles innstilling, all den tid avvikende forslag foreligger. Sør-Trøndelag Arbeiderparti vil derfor utsette valg av fellesstyre til Trøndelag Ap er samlet og et representativt årsmøte kan behandle felles valg og saker, i tråd med vedtaket vi fattet allerede den 6.mars i år, heter det i pressemeldinga.

Les den første saken Adresseavisen skrev om Kystad-avtalen: Skulle betale seks millioner for Ap-toppens bistand

Her er hele meldinga:

Eenstemmig vedtatt i fylkesstyret i Sør-Trøndelag Arbeiderparti den 6. mars:

Den 18.-19. mars arrangeres årsmøte i Sør-Trøndelag Arbeiderparti og årsmøte i Nord-Trøndelag Arbeiderparti. Deler av møtet gjennomføres samlet. I og med at vedtekter for nye Trøndelag Arbeiderparti ennå ikke er godkjent, er delegatene fra de to fylkene valgt på bakgrunn av forskjellige vedtekter og ulike beregninger – med stor forskjell i hvor mange medlemmer som står bak de to ulike delegasjonene. Fellesmøtet er derfor ikke et sted hvor beslutninger kan eller bør fattes gjennom kampvoteringer. Alle beslutninger i fellesmøtet må derfor være bredt forankret for å kunne være representative og gjeldende.

Fylkesstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag Ap har vært enige om å søke å oppnå bredt forankrede og omforente løsninger for sammenslåingen av de to fylkespartiene, gjennom en god og grundig prosess. Både utvalget som har fremforhandlet nye vedtekter, og den felles valgkomiteen, har bestått av nøyaktig like mange representanter fra nord og sør, og disse har altså fremforhandlet enstemmige innstillinger på vedtekter og valg.

Styret i Sør-Trøndelag Arbeiderparti står samlet bak disse enstemmige, fremforhandlede innstillingene, og anbefaler dem samlet til fellesmøtet.

Dersom det fremkommer betydelig usikkerhet ved om fellesmøtet ønsker å samles rundt en fremforhandlet løsning ved valg av felles styre, vil Sør-Trøndelag Arbeiderparti gå inn for at Trøndelag Arbeiderparti velger styre først når et fullt ut representativt ordinært årsmøte kan samles i mars 2018, da basert på de nye vedtektene. Det er da naturlig at felles fylkesparti etableres samtidig.