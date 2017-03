Sa endelig ja til ny storhall på Øya

Saken oppdateres.

Saken har lenge skapt strid og debatt i trondheimspolitikken, og det er neppe spesielt risikofylt å spå at avgjørelsen i bystyret vil bli omdiskutert og forsøkt omgjort fra ulikt hold i mange nye runder i tiden som kommer.

36 av de 67 medlemmene i bystyret stemte for forslaget som betyr at det skal bygges en hall med plass til fire håndballflater, internasjonale mål for store idrettsarrangement og en størrelse som gjør at hallen kan romme 12 000 tilskuere ved store konserter. Vedtaket ble sikret med Arbeiderpartiets 28 representanter, Frps fire, KrF sine to medlemmer i bystyret og Senterpartiets to representanter.

LES OGSÅ: Bygningsrådet sa ja til storhall i februar

Høyres Ingrid Skjøtskift mener dette er en trist dag for Trondheim.

- Etter en kaotisk prosess med mange uavklarte problemer er det klart for et vedtak som sier at det skal bygges på Nidarø – koste hva det koste vil, sa Ingrid Skjøtskift under debatten tirsdag kveld.

LES OGSÅ: Meningsmåling om storhall - flesteparten ønsker en annen lokalisering

Ville utsette saken

Høyre og Miljøpartiet De Grønne (MDG) forsøkte i går kveld å få saken utsatt, og viste til reguleringssaken har vært beheftet med store mangler.

- Plandokumentene har vært revidert, utvidet, kontrollert og supplert. Helt frem til bystyremøtet har det haglet med tilleggsnotater og forsøk på oppklaringer. Mange av de problematiske sidene ved utbyggingen er fremdeles uløst. Saksutredningen er full av motsetninger og løse tråder, sa Skjøtskift som mente saken måtte utsettes slik at bystyret får et brukbart og forståelig beslutningsgrunnlag.

Et flertall i bystyret vedtok å avvise utsettelsen, og åpnet derfor – sent i går kveld – for en realitetsbehandling av saken.

LES OGSÅ: Vikingkonge ligger trolig begravd på veien til Spektrum

Bekymret

Høyres Ingrid Skjøtskift sa i bystyret at hun er bekymret fordi utfordringene knyttet til trafikk og beredskap er fremdeles uløst.

- Det stilles derfor krav om at det ved store arrangementer skal utvikles en egen arrangementsplan for å håndtere trafikkavviklingen. Det man ikke har klart å løse gjennom reguleringsplanen blir dyttet over på arrangørene. Det er ikke betryggende. Hva det vil koste kommunen, vet vi ennå ikke. Men dette blir dyrt. Nidarø er uegnet som lokalisering for et så stort anlegg og full utbygging på Nidarø er ikke bærekraftig, sa hun.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Høyre tapte spillet om Nidarø

Splitter alliansen

Da bygningsrådet behandlet reguleringssaken i slutten av februar sikret Arbeiderpartiet, Sp, KrF og Frp at det ble flertall for å si ja til reguleringsplanen ytterst på Nidarø.

Til daglig samarbeider Ap med SV, Sp, KrF, V og MDG i rådhuset. Men i denne saken må Ap hente støtte fra Frp, i tillegg til KrF og Sp, for å få samlet nok flertall for sitt ja til den nye storhallen.

Votering tirsdag kveld viste at 36 av de 67 medlemmene i bystyret stemte for forslaget som betyr at det skal bygges en hall med plass til fire håndballflater, internasjonale mål for store idrettsarrangement og en størrelse som gjør at hallen kan romme 12 000 tilskuere ved store konserter.

Miljøpartiet De Grønne og Pensjonistpartiet stemte for et alternativ som ville ha betydd bygging av en mindre hall på Øya enn den hallen flertallet nå går inn for. De øvrige partiene i bystyret (Høyre, SV, Venstre og Rødt) var tydelige på at de er mot hele prosjektet på Øya i Trondheim.

LES OGSÅ: Her er Spektrums nye krav til politikerne

Bedre prosess

Aps Marek Jasinski sier dette har vært en lang prosess og en bred debatt, og han mener prosjektet har blitt bedre av disse rundene.

- Vi må se hva byen får med dette prosjektet. Vi får en konserthall til 12 000 tilskuere, det kommer til å bli et stort løft for Trondheim som konsertby. Samtidig blir hallen nesten en etasje lavere enn det opprinnelige prosjektet som lå på bordet da vi behandlet saken første gang. Gesimshøyden blir under 20m. Vi får 4 nye hallflater til idretten, i tråd med det et enstemmig bystyre har lovet breddeidretten. Samtidig så er fotavtrykket til hallen nesten 1000 kvadratmeter mindre enn ved førstegangsbehandling. I tillegg så klarer vi å legge til rette for fiskerimessa slik at både den og alle arbeidsplassene den skaper i Trondheim blir i byen samtidig som det blir mer grønt areal på Nidarø enn det er i dag, sa Aps kommunalråd Marek Jasinski under bystyrets behandling.

Han mener dette prosjektet er et godt eksempel på at man kan ta et halvt tusen parkeringsplasser og bruke det til et mer fornuftig formål, både til idrettsanlegg og til park.

Riv ruskende galt

Venstres Trond Åm har også kjempet en langvarig kamp mot planene på Øya. Han hevder Nidarø er feil sted for en storhall.

- Det siste året har vist at det fins flere alternative beliggenheter som hadde egna seg langt bedre, både på kort og lang sikt. Det er veldig synd at vi ikke grep sjansen da vi hadde den, slik at kunne få vurdert for eksempel Sluppen eller Sorgenfri på en ordentlig måte. Nå er saken kjørt, men det er ikke bare i bokstavelig forstand at Nidarø befinner seg i ei blindgate. Det hefter store usikkerheter rundt prosjektet som i verste fall kan velte hele storhallen, sa Åm.

Demonstrasjoner utenfor

Mens bystyrets medlemmer benket seg i bystyresalen hadde et hundretalls aksjonister som kjemper mot hallen på Øya samlet seg utenfor rådhuset. Den kjente musikeren Bjørn Alterhaug holdt appell før bystyrets møte ble satt.

- Løpet er nok kanskje kjørt med tanke på vedtak om utbygging. Men vi gir oss ikke, sa Bjørn Alterhaug.

Jazzmusikeren er en av mange motstandere av en utbygging av Trondheim Spektrum, og han sier markeringen er viktig for å vise politikerne som kommer til møte i ettermiddag ser at kampen ikke er over.

- Vi har jobbet samvittighetsfullt og demokratisk veldig lenge, både Øya velforening og andre. Men vi har kanskje ikke nådd helt frem, men vi gir oss ikke, sier han.

- Hva kan endre dette mener du?

- Det er meldt inn en klage på manglende konsekvensutredning til Fylkesmannen i dag. Og det er andre lovproblematiske ting som ikke er avklart. Så kamplysten er der, ingen fare med det, sier Alterhaug.