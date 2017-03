Saken oppdateres.

Bildet øverst i saken ble tatt i 2007 da drapet på Stavset rystet Trondheim. En far hadde drept sin 13 år gamle sønn. Tilbake sto en sønderknust mor med to små barn.

Bildet ble først publisert i 2016 i forbindelse med reportasjen «De som lever videre» . Torsdag kveld fikk fotografen, Richard Sagen, pris for det sjeldne bildet. I tillegg fikk journalistene hederlig omtale for reportasjen.

«Bildet kunne aldri blitt publisert den gang. Dette er et bilde som norsk presse nesten aldri viser, for å skåne de pårørende. Slike bilder, som formidler ekstrem sjokk og sorg, er bilder som blir fotografert utenfor landets grenser», heter det i begrunnelsen fra juryen.

Prisbelønt prosjekt

Adresseavisens 10C-prosjekt , som også vant flere priser under Hellkonferansen, fikk Polaris-prisen for beste reportasje. Adresseavisens journalister og fotografer flyttet inn til tiende trinn på Charlottenlund ungdomsskole i en uke i oktober. Gjennom uken kunne leserne følge elevenes hverdag via artikler, video, live-senter og Snapchat.

«Mange er opptatt av skolen og skolens utvikling. Her får de et eksklusivt og troverdig innblikk i hva som er 15-åringers skolehverdag», heter det i juryens begrunnelse.

«Fremstår som en thriller»

Adresseavisen hentet også hjem ytterligere tre priser under utdelingen torsdag kveld. Hedersprisen gikk til kommentator Stein Arne Sæther.

Levende bilder-prisen gikk til reportasjen om Britannia-ansattes siste dager på jobb . Omtrent 130 fast ansatte mistet jobben da Odd Reitan kjøpte Trondheims eldste hotell. Adresseavisen fulgte fire av dem.

Nyhetsprisen ble gitt til journalistene bak «Styrtrike i stillhet» . Reportasjen omhandler Foreningen Acem, som er den største aktøren innen meditasjon i Norden.

«Utad fremsto organisasjonen som om den var bygget opp gjennom loppemarkeder og frivillig innsats. Denne saken avdekker at dette langt fra stemmer. Saken er godt presentert, og fremstår som en thriller», heter det i juryens begrunnelse.

«Hvor er foreldrene?»

«Hvor er foreldrene til russen som har sexistiske og diskriminerende russelåter?» Det spørsmålet stiller Elisabeth Solvang i en kommentar i Sunnmørsposten . Juryen skulle ønske «at det var flere som hørte på henne allerede i 2016», og ga Solvang prisen for beste kommentar.

«For noen ganger må man rette pekefingeren, ikke mot makt og myndighet, men rett inn i stua til folk», skriver juryen.

Ny pris til Fosna-Folket

Nyhetsprisen i klassen for mindre aviser gikk til Fosna-Folkets «Den hemmelige millionavtalen» . Det journalistiske arbeidet hentet også en pris på Hellkonferansen tidligere i år.

«Gratulerer med imponerende journalistikk. Innbyggerne i Leksvik må være stolte av å ha en så oppegående og kunnskapsrik redaksjon», uttalte Polaris-juryen torsdag kveld.