Fire personer innbrakt for besittelse av narkotika og mistanke om ruskjøring

Saken oppdateres.

Politiet skulle kontrollere en bil som hadde punktert.

- Patruljen oppdager da at de driver og tar av hjulet fra en nabobil. Det viser seg at de har bestemt seg for å stjele hjulet fra en annen bil for å reparere sin egen, sier operasjonsleder Bernt Tiller hos politiet i Trøndelag.

Ved nærmere undersøkelser blir føreren mistenkt for ruskjøring, og det blir også funnet narkotika på to av passasjerene.

- De er i aldersgruppen 23-40 år og vil avlegge forklaring utover morgenkvisten i dag, avslutter operasjonsleder Bernt Tiller.