Nå har tingretten satt en stopper for byens mest notoriske innbruddstyv

Saken oppdateres.

- Vi mener at vi nå har fjernet den mest aktive vinningskriminelle i Trondheim sentrum. Mannen har gjort et stort antall innbrudd i bedrifter hvor innehavere er påført mye bryderi og store utlegg. Vi har tro på at det blir merkbart færre innbrudd fremover, sier statsadvokat Per Morten Schjetne som aktorerte saken mot 44-åringen.

20 kriminelle forhold på kort tid

Politiet i Trondheim fortalte i fjor sommer at de følte seg maktesløse i kampen mot Trøndelags mest notoriske innbruddstyver. Fire strafferettslige utilregnelige menn, som inntil da sto bak nærmere 2000 lovbrudd i Trondheim , kunne på tidspunktet ikke tiltales eller dømmes til behandling. Dette fordi forholdene de hadde begått ikke var alvorlige nok. En av de omtalte var 44-åringen.

Fra og med 1. oktober fikk imidlertid påtalemyndigheten muligheten til å sette en stopper for disse personene ved å bruke strafferettslige særreaksjoner. Utvidelsen av straffelovens paragraf 62 er ment å kunne brukes i forbindelse med personer som er strafferettslige utilregnelige, men som begår «gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art».

Allerede samme dag som lovendringen begikk 44-åringen to tyverier på Tempe. Han stjal blant annet en mobiltelefon og en nøkkel fra lokalene til en bedrift etter å ha brutt løs en glassrute. Etter disse forholdene fortsatte mannen med nye lovbrudd i Trondheim frem til han ble pågrepet og varetektsfengslet i januar.

Sør-Trøndelag tingrett finner det bevist at 44-åringen etter 1. oktober har begått 20 vinningsforhold, og avsa mandag landets første dom etter lovendringen.

Mener innbrudd er mannens «profesjon»

«I løpet av tre måneder har NN (navnet på tiltalte journ.anm.) begått 20 tyverier, de aller fleste av dem er begått ved innbrudd. Retten er ikke i tvil om at det er nettopp den aktivitet som NN har bedrevet over denne korte perioden som ligger i kjernen av lovgivers formål med utvidelsen av straffelovens § 62», heter det i dommen.

Dommerne mener også at 44-åringens aktivitet over tid har visst at innbruddstyveri er mannens «profesjon».

Det går videre frem av rettsavgjørelsen at mannen siden 1991 er domfelt 21 ganger for vinningskriminalitet. Forbrytelsene er relatert til et rusproblem, som 44-åringen fortsatt har. I en rettssak mot mannen i 2012 konstaterte retten at han hadde begått ti lovbrudd. 44-åringen ble imidlertid frifunnet på grunn av utilregnelighet.

Ble fotfulgt

Da Adresseavisen intervjuet den siktede 44-åringen i fjor sommer hadde han følgende forklaring på den kriminelle virksomheten sin:

- Jeg stjeler for å få råd til stoff. Så enkelt er det. Jeg er rusavhengig, og det må finansieres, forklarte han.

De rettspsykiatriske sakkyndige i saken konstaterte i sin uttalelse til retten at mannen har hatt tett og hyppig oppfølging av psykisk helsevern og Trondheim kommune. Inntil våren 2015 hadde han blant annet et to års fotfølgingsopplegg. Dette dempet rusmiddelbruken og kriminaliteten, men satte imidlertid ingen stopper for det.

Tingretten mener at mannens lovbrudd er relatert til psykiske lidelser og et rusproblem, som han ikke har fått bukt med - trass flere forsøk. «Etter rettens syn har man nå kommet til et punkt hvor det ikke er mulig gjennom andre tiltak å verne samfunnet mot hans aktiviteter», går det frem av dommen. Dommerne mener derfor det er nødvendig å dømme mannen til tvungent psykisk helsevern.

«Bare gjennom en lengre tids innleggelse vil man etter rettens syn komme i en posisjon til å dempe den store risikoen som foreligger», heter det i rettsavgjørelsen.

- Ikke lenger fritt frem

En dom på tvungen psykisk helsevern etter lovendringen opphører senest etter tre år, men den dømte kan begjære opphør av dommen seks måneder etter avgjørelsen. Da må saken prøves i retten igjen, forklarer statsadvokat Schjetne.

- De utilregnelige lovbryterne vet ofte selv at de ikke kan straffes når de begår slike lovbrudd. Denne dommen er et signal om at det ikke lenger er fritt frem, og at de ikke kan drive på med vinningskriminalitet uten å få en reaksjon, sier han.

Advokat Torfinn Svanem, som forsvarer 44-åringen, opplyser at klienten nå vurderer om han skal anke dommen eller ikke.

Sør-Trøndelag tingrett har berammet en lignende sak i april mot en 39-åring. Også denne mannen er siktet for flere vinningsforhold.