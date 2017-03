Dette er «Kystad-saken» i korte trekk - og sakens konsekvenser

Saken oppdateres.

I mars 2015 foreslår Rådmannen å legge området Kystad i Trondheim bak den grønne streken, altså å gi det varig vern. Det er dårlige nyheter for utbyggeren Kystad Vestre AS og PH Utvikling AS (heretter Kystad), ved nå økokrimsiktede Terje Eriksen. De vil nemlig bygge boliger her.

Kystad inngår senere denne våren en avtale om å få hjelp av Staur Holding AS. Ifølge avtalen på til sammen seks millioner kroner skal Staur bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad. I avtalen er det en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen foretas av Rune Olsø personlig.

Rune Olsø (42) har sittet i bystyret i Trondheim i 22 år. Han har vært kommunalråd, leder i Trondheim Ap og Sør-Trøndelag Ap. Olsø arbeider som rådgiver i Staur.

Ifølge avtalen skal det utbetales én million kroner når Kystad er tatt ut av den grønne streken. Dette kalles en milepælsbestemmelse.

I april 2015 foreslår Ap å ta Kystad og flere andre småområder ut av grønn strek, og de får flertall for dette. Avgjørelsen er i tråd med et mer generelt vedtak som Ap gjorde allerede i 2012, men der verken Kystad eller andre enkeltområder nevnes.

Staur fikk utbetalt til sammen 2 millioner kroner før kontrakten senere ble kansellert.

Torsdag 9. mars publiserer Adresseavisen saken: «Utbyggger betalte to millioner for Ap-toppens bistand» .

Konsekvenser:

Dette har skjedd siden Adresseavisen skrev om Kystad-avtalen:

Ordfører Rita Ottervik (Ap) kaller denne typen avtaler for svineri: «Det er uforståelig for meg at det går an å inngå slike avtaler.»

Ap har gått inn for et forbud mot betalt lobbyvirksomhet og et register for lobbyvirksomhet.

Rune Olsø har søkt om permisjon fra bystyret fra det tidspunktet de nye reglene vedtas.

Olsø lå an til å bli leder for det nye felles Trøndelag Ap, men fire sentrale Ap-topper fra Nord-Trøndelag har sagt de ikke vil styre med Olsø.

Like etterpå sa begge de trønderske Ap-fylkeslagene at de vil utsette hele ledervalget. Valgkomiteen trakk dermed lista.

Sent på kvelden samme dag trakk Olsø seg som lederkandidat for Sør-Trøndelag Ap.

Nå jobber valgkomiteen på spreng for å finne en arvtaker etter Olsø, som skal velges på fylkesårsmøtet 18. mars.

SISTE NYTT:

Kystad-saken skal behandles i et ekstraordinært møte i kontrollkomiteen tirsdag i neste uke. Der vil lederen anbefale at kommmunen politianmelder saken.

Kommuneadvokaten mener det ikke kan utelukkes at Olsø gjennom Kystad-avtalen og i sin rolle Staur Holding AS har overtrådt straffebestemmelsene om påvirkningshandel.

De viktigste sakene:

Skulle betale seks millioner for Ap-toppens bistand (for abonnenter): Dette er den første saken, der også Olsø, Staur og utbyggerne får komme med sine forklaringer.

Dette er avtalen mellom Kystad og Staur (gratis): Her kan du selv lese hele den omstridte avtalen i sin helhet.

Olsøs e-post til Kystad om grønn strek tre uker før bygningsrådet (for abonnenter): Her kan du lese en e-post som Olsø sendte til utbyggerne i mars.

- Dette gir grunnlag for etterforskning for korrupsjon (gratis): Her kan du lese hele rapporten fra kommuneadvokaten.

***

Les også om at Adresseavisen er klaget inn til PFU for brudd på presseetiske regler (gjelder saker publisert i fjor høst)

Les også sjefredaktørens kommentar: Det er ikke helt uvanlig at aktører som blir utsatt for kritisk journalistikk klager til PFU