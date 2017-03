GPS-sporing på bil ledet politiet fram til mistenkte innbruddstyver

Saken oppdateres.

I løpet av natta har det vært innbrudd i en entreprenørbedrift på Sandmoen i Trondheim. En PC var stjålet fra bedriften, og en bil var også stjålet fra stedet.

Bilen ble funnet igjen på Kattem fredag morgen. Politiet har gjort en åstedsundersøkelse.

Uvedkommende har også brutt seg inn i lokalene til Nettbuss i Melhus.

- Det var snakk om et ei pengeveske var stjålet fra Nettbuss, men vi er usikre på om det var mye oppi den, sier operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet utelukket ikke at den samme kunne stå bak de to innbruddene, ettersom innbruddene skjedde i samme tidsrom og i samme område.

Oppklart samme dag

Like etter klokka 12 samme dag melder politiet at de regner innbruddene på Tiller og Melhus for å være oppklart, etter «fabelaktig etterforskningsarbeid fra Heimdalpatruljen».

- Det er pågrepet mistenkte personer og en del gods er gjenfunnet, skriver politiet på Twitter.

Videobilder og GPS

- To personer er pågrepet, og en del gods er gjenfunnet, sier Ebbe Kimo, og forteller:

- Gjennom sporing av GPS-en i bilen fant patruljen ut hvor bilen har vært i natt. Vi har også videobilder fra flere steder som viser den samme personen. Dette, sammen med annen etterforskning, har gjort at vi har kommet fram til hvem vi mener står bak, sier han.

Tror en til er innblandet

Det er to menn i 40-årene som er pågrepet, og begge er kjente for politiet fra før. Det antatte tyvegodset ble funnet i en leilighet på Heimdal.

De to er mistenkte både for innbruddet på Sandmoen og innbruddet hos Nettbuss.

Godset som ble funnet var datautstyr og nettbrett. Det er ting som er stjålet fra bedriftene under nattas innbrudd på Sandmoen.

Politiet utelukker ikke at flere kan bli pågrepet.

- Vi har klare indikasjoner på at en person til er involvert, sier Kimo.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter